VaiOnline
Ex Convento.
04 gennaio 2026 alle 00:15

Una mostra di antichi santini e arte sacra 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Un’esposizione unica che racconta quattro secoli di devozione, arte e immaginario religioso. L’ex convento dei cappuccini in via Brigata Sassari, sta per accogliere dal 9 al 24 gennaio una mostra speciale.I visitatori potranno ammirare una collezione privata, esposta per la prima volta al pubblico, composta da circa 200 santini e 50 composizioni, raccolti nell’arco di quarant’anni nei mercatini, negozi di antiquariato e fiere specialistiche.Si tratta in larga parte di santini conventuali e di bottega, risalenti al periodo tra il XVI e il XIX secolo.

La raccolta propone un ampio percorso iconografico dedicato ai santi, con una particolare presenza delle figure più ricorrenti e popolari della tradizione cristiana. I proprietari hanno cominciato per curiosità a raccogliere questi pezzi fino a diventare poi accaniti collezionisti.

«Le rappresentazioni dei personaggi religiosi e le composizioni esposte - spiegano gli organizzatori - si distinguono per la loro identità e delicatezza, offrendo uno sguardo intimo e toccante sul rapporto tra il credente e il divino, tra devozione privata e linguaggio artistico».

La mostra sarà allestita nella Sala delle Teche e sarà visitabile tutti i giorni con ingresso gratuito, dal 9 al 24 gennaio, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20 inclusi sabati e domeniche. (g. da.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Sangue nelle strade

Schianto fatale per un motociclista, rientrava a casa dalla moglie e dai figli

Roberto Basciu (45 anni) finisce contro un’utilitaria a S’Ecca S’Arrideli 
Allarme sicurezza.

Viaggi a ostacoli nel Nuorese tra animali vaganti sulle strade: ad alto rischio la 131 e la Dcn

Caterina De Roberto (Ha collaborato Francesco Oggianu)
La crisi

Meloni: «Azione legittima Proteggiamo gli italiani»

L’opposizione: violata la legalità internazionale Ma la premier non ha dubbi: intervento difensivo 
Il caso

Pesca dei ricci, riparte la stagione Ma è gia emergenza

Esordio della app obbligatoria per denunciare le quantità raccolte 
Luca Mascia
L’allarme

Blitz contro la pedopornografia nell’Isola

A Sassari arrestato un 53enne: sequestrati duemila file. Denunce anche a Cagliari 
Matteo Vercelli
L’omaggio

«Valentino, amico geniale che ha dato il cuore all’Isola»

Il collega Franco Meloni ricorda il cardiochirurgo cagliaritano scomparso lo scorso 31 dicembre 
Franco Meloni
La strage di Capodanno

Identificate 11 vittime, 3 sono italiane

Speranze finite per Giovanni Tamburi, Emanuele Galeppini e Achille Barosi 