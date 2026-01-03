Una mostra di antichi santini e arte sacra 

Un’esposizione unica che racconta quattro secoli di devozione, arte e immaginario religioso. L’ex convento dei cappuccini in via Brigata Sassari, sta per accogliere dal 9 al 24 gennaio una mostra speciale.I visitatori potranno ammirare una collezione privata, esposta per la prima volta al pubblico, composta da circa 200 santini e 50 composizioni, raccolti nell’arco di quarant’anni nei mercatini, negozi di antiquariato e fiere specialistiche.Si tratta in larga parte di santini conventuali e di bottega, risalenti al periodo tra il XVI e il XIX secolo.

La raccolta propone un ampio percorso iconografico dedicato ai santi, con una particolare presenza delle figure più ricorrenti e popolari della tradizione cristiana. I proprietari hanno cominciato per curiosità a raccogliere questi pezzi fino a diventare poi accaniti collezionisti.

«Le rappresentazioni dei personaggi religiosi e le composizioni esposte - spiegano gli organizzatori - si distinguono per la loro identità e delicatezza, offrendo uno sguardo intimo e toccante sul rapporto tra il credente e il divino, tra devozione privata e linguaggio artistico».

La mostra sarà allestita nella Sala delle Teche e sarà visitabile tutti i giorni con ingresso gratuito, dal 9 al 24 gennaio, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20 inclusi sabati e domeniche. (g. da.)

