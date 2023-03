Una mostra dedicata alle donne  

Sono donne senza volto portate dal vento, quelle che in questi giorni impreziosiscono le stanze dell’ex Convento dei Cappuccini in via Brigata Sassari. Sono le donne, il “femminino”, dell’artista Mabi Sanna protagonista della mostra inaugurata nei giorni scorsi, organizzata dal Comune e curata da Ivana Salis in collaborazione con Donne senza volto e con l’associazione culturale Asteras.

L’esposizione comprende una nutrita selezione di dipinti dove al centro della scena la donna o meglio le donne, e il vento, moto naturale dalla forza dirompente, si fanno emblema di un turbine di eventi in grado di sconvolgere l’esistenza obbligando a recuperare equilibrio, sicurezza, armonia.

«Nelle opere dell’artista l’identità si esprime nel collettivo», spiega la curatrice Ivana Salis, «nell’appartenenza a una terra e a un popolo che ancora esprime con forza quali sono le sue radici. Le donne in particolari occasioni, processioni religiose o eventi di rievocazione storica, indossano abiti che connotano la loro origine e segnano il loro presente, ritrovando origini comuni e sentendosi parte della comunità. In questo modo si oppongono alla perdita di identità e all’omologazione, dando forma alla memoria che si fa presente». Ad accompagnare i dipinti una serie di opere di design, recente progetto di Mabi Sanna che prende il nome di “Sedie di Donne senza Volto”. Sono sedie antiche riportate a nuova vita secondo linee che richiamano le forme femminili. La mostra si potrà visitare fino al 13 marzo dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 20.

RIPRODUZIONE RISERVATA