Una mostra dedicata ai diritti del bambini 

Prosegue alla Monserratoteca la mostra itinerante dal titolo "I nostri diritti. I diritti dei bambini in primo piano", dedicata ai più piccoli. Allestita il 25 settembre, è visitabile negli orari di apertura della biblioteca di via Porto Cervo (consultabili sul sito internet e sulla pagina Facebook della Monserratoteca). Inoltre, per due giovedì consecutivi, il 12 e 19 ottobre alle 16, si terranno i laboratori creativi denominati "Giochiamo con i diritti", rivolti ai bambini dai 6 agli 11 anni. Potranno partecipare un massimo di 10 bambini.

