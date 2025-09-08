VaiOnline
Sestu.
09 settembre 2025 alle 00:27

Una mostra d’arte all’ombra dei pini 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Successo per la mostra d’arte che si è tenuta domenica nella pineta di San Gemiliano, patrocinata dal Comune e organizzata della scrittrice ed organizzatrice di eventi culturali Alessandra Sorcinelli, che ha creato il Gruppo Culturale Arte Collettiva Inclusiva Condivisa.

Sotto gli alberi hanno esposto le loro opere sette artisti di Sestu e non solo. Una giuria di esperti ha premiato Giorgio Loi, che si è aggiudicato una statua realizzata dal compaesano Ferruccio Ferru che ha ideato la mostra. Ciascun artista ama profondamente ciò che fa: «L’arte è un sogno ad occhi aperti, un’isola felice», dice entusiasta Anna Paola Nioi. E ognuno ha la sua originalità: «Io creo del pizzo dalle foglie di fichi d’india, per realizzare quadri astratti», racconta ad esempio Giulia Argiolas. Infine il vincitore: «Dipingo da una vita», dice Loi.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Energia

Cresce il fronte anti speculazioni «Giusto l’impegno dei sindaci»

Parlamentari e consiglieri regionali sottoscrivono l’appello al Governo 
Lo. Pi.
il lutto nella moda

Armani torna a casa, fiori bianchi e privacy per l’ultimo saluto

I funerali nel borgo di Rivalta, ammesse solo sessanta persone 
Tragedia a Vicenza

Tredicenne ucciso da un’auto pirata

Camminava sul ciglio della strada, l’investitore (un 23enne) rintracciato e arrestato  