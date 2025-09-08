Una mostra d’arte all’ombra dei pini 

Successo per la mostra d’arte che si è tenuta domenica nella pineta di San Gemiliano, patrocinata dal Comune e organizzata della scrittrice ed organizzatrice di eventi culturali Alessandra Sorcinelli, che ha creato il Gruppo Culturale Arte Collettiva Inclusiva Condivisa.

Sotto gli alberi hanno esposto le loro opere sette artisti di Sestu e non solo. Una giuria di esperti ha premiato Giorgio Loi, che si è aggiudicato una statua realizzata dal compaesano Ferruccio Ferru che ha ideato la mostra. Ciascun artista ama profondamente ciò che fa: «L’arte è un sogno ad occhi aperti, un’isola felice», dice entusiasta Anna Paola Nioi. E ognuno ha la sua originalità: «Io creo del pizzo dalle foglie di fichi d’india, per realizzare quadri astratti», racconta ad esempio Giulia Argiolas. Infine il vincitore: «Dipingo da una vita», dice Loi.

