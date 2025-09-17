Una mostra a Casa Pilloni 

Da domani al 19 novembre a Sardara, nella sala espositiva di Casa Pilloni, si potrà visitate la mostra Gesti-Generare e stimolare la diversità.
L’iniziativa è frutto di una ricerca etnografica, condotta nel contesto sociale della cittadina termale di Santa Mariaquas, ideato curato dall’antropologo Nicolò Atzori, operatore della cooperativa Villa Abbas che gestisce i beni culturali di Sardara.
Il percorso si snoda attraverso storie personali raccontante da persone provenienti da diverse parti del mondo che hanno scelto il paese per abitarci, offrendo così un’immagine più articolata dei piccoli centri, dove ciascuno si sente pienamente inserito in dinamiche di tipo globale. Il taglio del nastro domani, alle 17.30, a Casa Pilloni, caseggiato storico inserito nel complesso nuragico di Sant’Anastasia. (s. r.)
