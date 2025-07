Una morte carica di misteri 

La Procura ha aperto un’inchiesta sulla morte di un agente immobiliare di 44 anni trovato senza vita, dentro la sua automobile, dopo essere precipitato da un burrone che delimita la provinciale 19 a Castiadas. Gli investigatori, coordinati dal procuratore Rodolfo Sabelli e dal sostituto Mauro Leo, hanno acquisito sia il post pubblicato sui social che il 44enne avrebbe scritto prima di sparire nel nulla. Il pm ha anche disposto l’autopsia per accertare le cause e la dinamica del decesso. Nel frattempo la famiglia del 44enne non sembra credere del tutto all’ipotesi del gesto intenzionale, tanto da affidarsi ad un avvocato per seguire da vicino le indagini che dovranno far luce sulla tragedia.

L’inchiesta

A rendere necessaria l’apertura di un fascicolo (per il momento si ipotizza l’omicidio colposo, ma nel giro di qualche giorno l’inchiesta potrebbe virare nell’induzione al suicidio) è stato il messaggio comparso su Facebook nel profilo personale dell’agente immobiliare. Accuse durissime nei confronti di persone legate al suo ambiente lavorativo, ma anche frasi da approfondire riguardo ad auto saltate per aria, incassi in nero e presunti raggiri che avrebbero fatto piombare il 44enne nella disperazione. Nell’ultimo scritto, che poi è misteriosamente scomparso dai social prima che l’uomo venisse trovato senza vita tra le rocce della strada per Campuomu, verrebbe rivelata anche una ipotetica truffa legata ad aste giudiziarie per l'acquisto di case. Nello scritto si parlerebbe anche di orologi, oggetti di lusso che ormai da tempo vengono utilizzati come beni di rifugio per reinvestire il denaro contante. Insomma, ce n’è abbastanza perché la Procura voglia vederci chiaro e capire se dietro la morte dell’uomo ci possano essere dei reati. Nei prossimi giorni, inoltre, il pubblico ministero titolare del fascicolo potrebbe avere accesso ad un altro fascicolo, assegnato al sostituto procuratore Giangiacomo Pilia, che riguarda un’indagine del 2023 della Guardia di Finanza sul giro d’affari della società immobiliare del 44enne che, però, stando alle indiscrezioni si sarebbe conclusa con la richiesta di archiviazione.

La famiglia

La tragedia ha sconvolto non solo la sua famiglia, ma anche amici e conoscenti. Il fratello si è rivolto all’avvocato Valerio Pirisi per seguire da vicino le indagini. «La famiglia non crede alla prima ricostruzione», si è limitato a dire il legale, «per questo vuole che vengano fatti accertamenti per chiarire l’accaduto». Insomma: l’ipotesi che l’agente immobiliare si sia voluto togliere la vita giovedì sera, quando anche gli accertamenti della Guardia di Finanza sulla sua società sembrava fossero superati da una richiesta di archiviazione, non sembra convincere i familiari più stretti. Sulla vicenda pende l’ipotesi di un raggiro per migliaia di euro che avrebbe messo in ginocchio il 44enne. Nel frattempo sui social sono fioccati i messaggi di cordoglio soprattutto da Quartu, città dove l’agente viveva, ma anche da tutto il Cagliaritano, dov’era conosciutissimo.

Gli accertamenti

Per il momento si parte dall’autopsia: l’agente immobiliare sarebbe morto a causa delle ferite riportate dall’incidente di giovedì sera con l’uscita di strada dell’auto e il volo sulle rocce. Nel corpo, però, sarebbero presenti anche altre ferite che ora il medico legale della Procura dovrà esaminare. In più la Procura è chiamata ad accertare il contenuto del post comparso su Facebook che denunciava una serie di presunti reati e che, poco prima del ritrovamento del corpo senza vita del 44enne, è però scomparso dal social. Insomma: per la Procura è una vicenda poco chiara, che non può essere archiviata senza indagini.

