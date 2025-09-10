Una morte avvolta nel mistero 

Morte e misteri. Il corpo di William Manca, 45enne sassarese, è stato rinvenuto senza vita, ieri pomeriggio nelle campagne di Ponti Pizzinnu. Due persone in cerca di lumache hanno scoperto in mezzo a un cespuglio quell’uomo scomparso sabato 6 settembre nel nulla e cercato per giorni da carabinieri, vigili del fuoco e squadre di soccorso. Una figura nascosta nel posto peggiore dove concludere la propria esistenza, in una discarica di rifiuti, circondato da carcasse di cani, cimitero di cose e animali di cui è entrato a far parte anche un essere umano. Il cui cadavere appariva irriconoscibile, dopo giorni di esposizione al sole, all’umidità e al recente diluvio, tanto che ci ha pensato il fratello Fabio, accorso sul posto, a togliere ogni dubbio: è lui, William.

Le indagini

Ma come abbia fatto il 45enne, lavoratore saltuario nel campo dell’edilizia, a raggiungere un luogo ben poco frequentato e distante una decina di chilometri da Sassari, resta un enigma. Sparendo senza dare notizie di sé alla madre con cui conviveva e a cui era molto attaccato. E a dipanare le nebbie, almeno sulle ragioni del decesso, ci penserà l’autopsia disposta dal pm Ermanno Cattaneo, titolare delle indagini, mentre i carabinieri stanno cercando di ricostruire l’ultimo giorno in cui Manca è stato visto.

Visto al bar

Quando è partito di sera dal capoluogo turritano con il proposito annunciato di raggiungere Campanedda. Poi il trasferimento a Li Punti, riferiscono alcuni testimoni, e di seguito in un circolo di Bancali dove non sarebbe stato fatto entrare all’interno. Da quel momento non è chiaro quali siano stati i suoi spostamenti. Forse qualche ora trascorsa in una campagna delle vicinanze, e poi il buio del decesso fino al ritrovamento del corpo che, in apparenza, non presentava segni di violenza. Ma che qualcosa non quadri nella vicenda sono gli stessi familiari a sostenerlo invitando chi sa a parlare, forse convinti che in mezzo alla vegetazione e alla spazzatura il parente non ci sia arrivato da solo. William Manca era conosciuto da tutti come persona molto tranquilla. E una fine del genere, per i suoi amici e conoscenti, è incomprensibile e inaccettabile.

