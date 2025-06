Una morte avvolta nel mistero 

Sarà l’autopsia ad accertare le cause della morte di Giancarlo Cacciarru, il 74enne di Carbonia trovato senza vita nel suo appartamento in un palazzo di via Gramsci nella tarda serata di mercoledì. Nel frattempo continuano le indagini per fare luce sul decesso del pensionato. L’attività investigativa é coordinata dal dirigente Giovanni Lopresto del commissariato di Carbonia. Gli inquirenti non lasciano trapelare nessuna notizia. Non è chiaro se la morte sia stata causata in seguito a violenza o per cause naturali.

Il ritrovamento

L’allarme è scattato poco dopo le 21 di mercoledì, quando in via Gramsci sono arrivati i vigili del fuoco allertati dai vicini di casa del 74enne. Negli ultimi giorni gli inquilini avvertivano un odore fastidioso e per questa ragione hanno chiesto l’intervento dei pompieri. Una squadra del distaccamento di Carbonia ha forzato il portoncino d’ingresso. Nel frattempo è stata allertata anche l’ambulanza di Solki Soccorso. Sono così iniziati i controlli all’interno dell’appartamento e dopo qualche istante i soccorritori hanno notato Giancarlo Cacciarru disteso a terra. L’uomo era nudo. Il corpo in avanzato stato di decomposizione. A quel punto è stato chiesto il supporto della polizia scientifica che ha eseguito i rilievi all’interno dei locali. In un primo momento sono circolate voci su un presunto gioco erotico finito in tragedia, ma l’ipotesi è stata nettamente smentita da inquirenti e Procura. Sicuramente Giancarlo Cacciarru era morto da diversi giorni.

I vicini di casa

«Era gentile, schivo e riservato. Salutava sempre, ma raramente si fermava a chiacchierare». Così lo descrivono i vicini di casa. «Occupava l’appartamento da qualche anno – raccontano – ma la sua presenza è sempre stata molto discreta. Di lui non sappiamo niente». Ad allarmare gli inquilini è stato l’odore proveniente dall’appartamento del pensionato. Una volta ritrovato il corpo senza vita sono stati avvisati i parenti. La rimozione è stata eseguita soltanto quando si è concluso il lavoro della polizia scientifica che ha eseguito una serie di rilievi in tutte le camere. Gli elementi raccolti sono al vaglio degli inquirenti, ma per conoscere le cause del decesso bisogna aspettare l’autopsia inizialmente disposta per ieri pomeriggio a Carbonia, ma rinviata a domani. Nel frattempo continuano le indagini. Dopo aver sentito i vicini di casa gli investigatori hanno convocato nel commissariato anche alcuni parenti. Resta il mistero sulla morte del pensionato, che potrebbe essere deceduto per cause naturali dopo aver fatto la doccia. (f. p.)

