Una morìa di pesci nello stagno del Calich: si indaga sulle cause 

Indagini a tutto campo per conoscere la vera natura della grave moria di pesci e molluschi, osservato nella laguna del Calich, un’area umida, al centro di una complessa azione di monitoraggio della colonna d’acqua da parte del Parco di Porto Conte. Spiaggiati, intrappolati e rilasciati sulla battigia, la maggior parte dei pesci morti si rileva all’interno dello stagno. I controlli effettuati negli ultimi giorni dai biologi dell’Ente in stretta collaborazione con gli esperti dell’Arpas per una prima analisi delle acque e dei pesci serviranno ad approfondire l’origine del fenomeno. Da un primo riscontro, si esclude la crisi anossica, ovvero la mancanza di ossigeno nei fondali e in superficie delle acque interne che avrebbe impedito ai pesci di arrivare al mare. Le temperature e i valori osservati alla centralina, escluderebbero possa essersi verificata una moria da fenomeno distrofico, tipico degli ambienti lagunari. Al vaglio dei tecnici anche l’ipotesi che materiale molto fine in sospensione abbia prodotto un danno meccanico, provocando una ostruzione delle branchie e infezione collaterale. «Oppure lo sversamento di sostanze nocive provenienti da uno dei tre canali di acque dolci», sostengono i tecnici del Parco di Porto Conte. «È possibile inoltre – aggiungono - che le piogge abbiano dilavato materiale nocivo da qualche area industriale o artigiana situata a monte degli affluenti». Alcune indagini saranno eseguite dall’Asl che ha prelevato insieme al personale della forestale alcuni campioni trasmessi all’istituto zooprofilattico.

