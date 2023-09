«Una moratoria per fermare l’eolico» 

Guerra senza sosta ai signori del vento: per la seconda volta la voce del “no” all’eolico selvaggio arriva da un Consiglio comunale aperto ai cittadini di Sanluri per la richiesta alla Regione di una moratoria. Il primo incontro interessò le colline della città, quello di venerdì tutta l’Isola, dato che a coordinarlo è stato il sindaco, Alberto Urpi, anche come neo presidente del consiglio Anci Sardegna: «Le sorti energetiche saranno decise dall’Anci, da tutti i Comuni insieme».

La moratoria

L’ordine del giorno votato dal Consiglio comunale chiede alla Regione «una moratoria, cioè una sospensione dell’iter procedurale già avviato dai signori del vento, contro la speculazione dell’eolico e un modello di autoproduzione energetica sostenibile ed equamente distribuito». La delibera, approvata all’unanimità e condivisa dal coordinatore del comitato “Su entu nostu”, Marco Pau, verrà inviata alla Regione e ai Comuni per condividerla nelle loro Aule.

Il testo parte dai numeri: «Le richieste di nuovi impianti da fonte rinnovabile al 30 giugno hanno raggiunto l’impressionante numero di 718, per una potenza complessiva di 56,08 GW. Valore che supera di oltre 7 volte e mezzo i 7,45 GW previsti dal FF55». Poi le proposte: «Occorre approvare una legge urgente per una moratoria delle connessioni; attivare un confronto col sistema delle autonomie locali e comitati di cittadini per la individuazione delle aree idonee per le rinnovabili; stanziare risorse finanziarie del bilancio della Regione per le comunità e distretti energetici finalizzati all’utilizzo sostenibile delle risorse dei territori».

Il Consiglio

«Sull’eolico – ha detto Urpi – ricordo che le richieste di impianti di energia rinnovabile in Sardegna sono circa 900, aspettiamo il decreto del Governo che dovrebbe autorizzarne 50. Abbiamo 180 giorni per decidere con calma cosa fare». Il presidente ha ricordato che «l’Anci Sardegna è favorevole alla transizione energetica e al superamento della produzione da fonte fossile. Fermiamo l’utilizzo di carbone sia a Fiume Santo sia a Portovesme. La strada da seguire è l’energia rinnovabile, a patto che siamo noi a decidere quanti impianti servono e dove installarli. Le aree degradate sono tante, lì dovremmo concentrarci». Il capo gruppo di minoranza, Salvatore Floris, concorda: «La Regione dica chiaramente cosa intende fare».

Il Comitato

«È giunta l’ora – ha ribadito Pau- che la Regione si attivi per un nuovo Piano energetico tagliato su misura, basato su distretti dove i Comuni possano decidere sulle loro terre. Al momento a Sanluri hanno deciso i signori del vento con 17 richieste di impianti e una mega centrale su 17 ettari di superficie agricola. Un ambiente distrutto se si pensa al groviglio di reticolati su una fetta di terra produttiva». Luisella Mallocci ha chiuso: «Questo incontro dimostra l’importanza dell’ascolto e della condivisione. Da mesi diciamo basta al ricatto ecologico».

