Una Monza futura: Hamilton incanta, Antonelli fa flop 

MONZA. Il caldo torrido, l'asfalto nuovo che cuoce sopra i 50 gradi e l'usura eccessiva degli pneumatici si impongono come le grandi incognite per il weekend del Gran Premio di Monza.

I tempi

Le prove libere del venerdì non concedono grandi risposte sulle reali gerarchie di forza: il capofila Max Verstappen conquista la prima sessione con oltre due decimi di vantaggio ma arranca nella seconda, chiudendo solo quattordicesimo a otto decimi ma senza aver completato il giro sulla soft per l'incidente di Magnussen alla seconda di Lesmo. Il futuro ferrarista Lewis Hamilton fatica in FP1 (settimo) ma supera lo sfidante al titolo Norris di appena 3 millesimi nella FP2. Le McLaren appaiono molto equilibrate. Le Ferrari - con i nuovi aggiornamenti aerodinamici - sembrano essere «competitive» (parola di Vasseur), forse però più per la qualifica che per il passo gara: Leclerc fa secondo e quinto; Sainz chiude quarto e terzo. Cinque piloti in poco più di un decimo, quindici vetture in un secondo. Per la pole position sarà dunque un terno al lotto, con il gioco delle scie che potrebbe risultare decisivo.

Kimi a muro

Fa flop il grande atteso della giornata, il debuttante Kimi Antonelli: il sedile Mercedes per il 2025 sembra ormai suo (manca solo l'ufficialità, dovrebbe arrivare a brevissimo) ma la sua prima prova dura meno di 10', finendo a muro alla Parabolica. Toto Wolff, dopo averlo rassicurato via radio («va tutto bene Kimi«), lo assolve anche davanti ai microfoni: «Sono cose che capitano, quello che abbiamo visto in un giro e mezzo è sorprendente. Abbiamo più problemi a frenarlo che a renderlo più veloce». Antonelli, ufficialmente per i postumi della brutta botta, è rientrato in hotel dopo aver corso con la F2, lasciando i suoi pensieri in un videomessaggio: «Ho spinto troppo per le condizioni che c'erano. Però comunque ringrazio Mercedes per la possibilità e mi scuso con tutto il team e con Russell». Oggi le qualifiche alle 16, domani alle 15 il GP d’Italia.

