Una montagna da condividere 

INVIATO

Villagrande. Uso integrato e tutela ambientale a Villagrande, pascolo e legnatico a Fonni. Una sentenza del commissario per gli usi civici impone alle due comunità di concordare l’utilizzo delle terre di Monte Novu, contese da secoli. «Non vi alcun dubbio che sui terreni di Monte Nou e S’Accu ‘e Tuviu, in Comune di Villagrande, sussistano i diritti di pascolo, legnatico e ghiandatico in capo ai cittadini di Fonni». Questo recita la sentenza del commissario agli usi civici che nel 2017 si pronunciava su un’istanza del Comune di Villagrande che chiedeva di accertare che quei terreni fossero demaniali e soggetti agli usi civici in favore di Villagrande. Si tratta di 3621 ettari da Pira’e Onni a Monte Spada, oggetto di aspri dissidi e dall’epoca giudicale utilizzati in maniera promiscua.

Sconosciuta

La sentenza, per una serie di motivi, in parte ancora ignoti, in parte legati alla pandemia, è rimasta sconosciuta fino a poche settimane fa. Il sindaco Alessio Seoni ne ricostruisce la scoperta: «Ho chiesto all’avvocato Gianmarco Tavolacci le carte in relazione ai tanti contenziosi sugli usi civici. Sono saltato sulla sedia. Se ti limiti alla parte finale Villagrande ha perso la sua istanza. Avevano chiesto se Fonni era abusivo e il commissario ha dato torto. Ma se vai a vedere bene solo pascolo, legnatico e ghiandatico sono stati riconosciuti ai fonnesi. Proprietà e giurisdizione non ci sono dubbi siano di Villagrande. È la prima volta che nella stessa porzione di terreno alcuni usi civici siano concessi a una comunità, alcuni ad un’altra».

Le novità

La sentenza dice: «Ciò che è stato riservato dal sovrano ai cives di Fonni non è l’uso esclusivo delle terre ma solo di alcuni usi specifici, di talché il Comune di Villagrande possono esercitare tutti gli altri usi e facoltà che sono connesse al titolo, come il titolo di abbeverare, fungatico, ovvero tutte quelle utilizzazioni connesse all’uso integrato del territorio e alla funzione di protezione ambientale, che è propria degli usi e particolarmente delicata nelle zone di montagna». Si è creata una situazione spiacevole. Il pronunciamento implica che questa montagna vada gestita in un altro modo. Monte Novu è terra di confine. I margini spesso sanguinano. Monte Novu è da secoli un nervo scoperto.

«Ho comunicato quanto accertato al Consiglio comunale – prosegue il sindaco – che mi ha dato mandato di cominciare a ragionare con la comunità di Fonni. È quello che io sto cominciando a fare. Avviamo un percorso. È una sentenza innovativa e l’unico modo di procedere è quella di avviare un percorso di gestione integrata. La sfida è riuscire a gestire in modo nuovo usi civici diversi». Secondo la delimitazione fatta dalla carta reale del 1811 del Re di Sardegna Vittorio Emanuele I.

