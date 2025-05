«Una moderna assistenza agli anziani» 

La casa di riposo “Margherita di Savoia non potrà ospitare anziani autosufficienti. In città non è presente una struttura che offre i servizi simili a quelli di Casa Serena e il Comune decide di puntare sulla collaborazione con l’associazione a Chent’Annos Onlus, che si occupa di assistenza alle persone anziane.

Il Comune

«È molto importante questa associazione per il nostro territorio - ha spiegato l’assessora alle politiche sociali, Angela Scarpa – perché si prende cura della persona anziana nella sua particolarità, restituendo quella possibilità di interagire con gli altri. Le persone possono dividere una casa con altre persone anziane o possono scegliere anche di vivere da soli. L’associazione presta un servizio ventiquattro ore su ventiquattro, garantendo un servizio utile e necessario a tutti gli anziani. È una formula moderna e funzionale sulla quale contiamo molto per avere cura degli anziani, e soprattutto per fare il modo che queste categorie più fragili di persone possano interagire con le proprie famiglie». Il Comune interverrà anche con sostegni di carattere economico per aiutare gli anziani. «Vogliamo contribuire a rendere la loro vecchiaia dignitosa e quanto più serena possibile. Ormai il modello della vecchia Casa Serena non è più perseguibile sia per i costi molto alti da sostenere, che per una questione legata alla cura e alla centralità della persona anziana nella vita della comunità».

L’assistenza

«Noi lavoriamo da diversi anni nel settore della assistenza per gli anziani – dice Valentina Murenu, responsabile dell’associazione Chent’annos Onlus – e siamo anche un tramite fra la domanda e l’offerta. Lavoriamo ad oggi con sessanta persone anziane. Troviamo loro una casa che possono condividere o meno con altre persone anziane e prestiamo loro tutta l’assistenza e le cure necessarie per offrire una vita serena, interagendo quando le situazioni lo permettono, anche con le proprie famiglie. Tutto questo lavoro coinvolge ad oggi, ventotto persone».

RIPRODUZIONE RISERVATA