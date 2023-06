Una mini discarica dentro la casa diroccata L’appello dei residenti: «Qualcuno intervenga» 

Cumuli di rifiuti dentro la casa diroccata che traboccano dal vecchio portone sberciato. Succede in via Tempio, nel cuore del quartiere di Villanova, a due passi dalla chiesa di San Domenico. E non è la prima volta che accade.

Un’immagine di degrado che purtroppo si ripete anche in altri punti dello storico quartiere, dove molti edifici abbandonati vengono utilizzati come vere e proprie discariche dagli incivili. L’immagine è stata pubblicata sui social scatenando indignazione ma anche l’appello di tanti residenti perché il Comune faccia intervenire gli addetti della De Vizia.

