Una mini-discarica con vista su Bonaria 

Una discarica nel cuore di Cagliari: piazzale dei Centomila, lato viale Colombo. Sopra, il volto bello, sotto quello brutto della città. Dove il pezzo più “pregiato” è ciò che resta di una vecchia marmitta (sembra) di un motorino che doveva essere più sgangherato di chi lì l’ha gettato. E poi cartacce, bottiglie di vetro e di plastica, immondizia sparsa dappertutto sul prato davanti ai parcheggi: tutto con vista sulla scalinata di Bonaria. È questo lo spettacolo che si osserva passando accanto a viale Colombo, proprio sotto il Santuario di Nostra Signora di Bonaria. Un signore sulla cinquantina si ferma a guardare accanto alla discarica: dice che «quando c’era il chiosco aperto qui accanto, tutta l’area era pulita. Adesso è diventata terra di nessuno e i maleducati gettano qui i loro rifiuti». Sparsi un po’ ovunque non ci sono solo rifiuti “occasionali” ma anche i resti di qualche busta abbandonata, altra testimonianza dell’incivilita di chi evidentemente non fa correttamente le raccolta differenziata. Lo spettacolo è indecoroso. «Le persone dovrebbero ridimensionarsi e fare un piccolo sforzo per diventare più civili», dice sempre il signore sulla cinquantina prima di prendere la via di fuga verso Su Siccu. ( ma. mad. )

