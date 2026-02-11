Una mina vagante armata di forbici 

Sguardo nel vuoto, assente, nessuna risposta al procuratore Gregorio Capasso che lo stava interrogando. Marwan Hamrouni ieri mattina si è seduto davanti al magistrato, in una sala del carcere di Nuchis, e ha iniziato a parlare da solo, farneticando. Ogni tanto dava la sensazione di pregare l’uomo che, martedì pomeriggio, ha seminato il panico a Olbia, ferendo due persone a forbiciate. Marwan Hamrouni, cittadinanza tunisina, non ha detto nulla sulle ragioni del suo gesto. Il capo dei pm di Tempio ha ordinato una indagine accurata sul giovane (nato nel 2000, ma i dati anagrafici non sono certi) accusato di tentato omicidio per i fendenti indirizzati a una donna cinese di 39 anni e a una guardia giurata in servizio davanti a un supermercato. Il vigilante, ricoverato a Sassari, ha riportato una profonda ferita al collo, nel capo di imputazione si parla di colpo di forbice diretto alla giugulare. L’uomo è fuori pericolo, ma ha rischiato di morire. La guardia giurata ha agito con professionalità e coraggio. Il fendente lo ha sorpreso mentre parlava con Marwan Hamrouni e il vigilante, nonostante la ferita al collo e l’abbondante perdita di sangue, ha inseguito il giovane per proteggere i clienti del market. Al giovane tunisino viene contestato anche di avere colpito a freddo un povero cane, uccidendolo.

Chi è Hamrouni

I Carabinieri di Olbia e i colleghi di Porto Rotondo si stanno occupando della storia personale di Hamrouni, che oggi sarà davanti al gip assistito dall’avvocato Damaso Ragnedda. Marwan Hamrouni non ha una casa, un lavoro, quando è a Olbia dorme nell’edificio ex Asl in una traversa di viale Aldo Moro. Ieri è apparso chiaro che si tratta di una persona pericolosa a causa delle condizioni psicofisiche. A Olbia le forze dell’ordine hanno a che fare spesso con soggetti, alcuni sono nordafricani, che hanno problemi psichiatrici evidenti. Persone che non hanno accesso a cure mediche e vivono in condizioni disumane. Le aggressioni in strada, soprattutto tra giovani stranieri, sono frequenti e brutali. Nei giorni scorsi un uomo ha picchiato una giovane, forse la compagna, prima in strada, nei pressi via San Gallo, e poi dentro un negozio ed è intervenuta la Polizia.

Le polemiche

Il tema della sicurezza della città ieri è stato al centro di un duro scontro politico. Il consigliere di Forza Italia, Angelo Cocciu, ha pubblicato e rimosso un post con parole durissime: «Se noi avessimo vissuto da loro, a ogni minimo respiro ci avrebbero sgozzato». Il sindaco Settimo Nizzi ha dato la sensazione di smarcarsi da Cocciu: «Olbia è una città accogliente e solidale e un singolo gesto criminale non rappresenta né definisce la nostra comunità: i delinquenti esistono in ogni parte del mondo, ciò che conta è la capacità di una città di reagire con unità, responsabilità e fiducia nelle istituzioni». Ha affondato il colpo la capogruppo del Pd, Ivana Russu: «Basta con la retorica incendiaria che serve solo a nascondere i fallimenti amministrativi, a Olbia esiste un problema reale di sicurezza da affrontare con responsabilità: più controllo, un'integrazione seria e presidi sociali».

RIPRODUZIONE RISERVATA