Una messa solenne per suor Tambelli  

Il 23 febbraio ricorre il 60° anniversario della morte della Serva di Dio, suor Teresa Tambelli. Domenica alle 11 l’arcivescovo Giuseppe Baturi ricorderà l’evento con una messa solenne nell’Asilo della Marina. La celebrazione avviene mentre è in corso la causa di beatificazione della Figlia della Carità che per quasi 40 anni (1925-1964) è stata superiora dell’Istituto di via Baylle.

È, infatti, imminente la riunione della “plenaria” di vescovi e cardinali che dovrà esprimersi sulla fama di santità e sulle virtù umane e cristiane eroicamente vissute da suor Teresa Tambelli. La relativa documentazione ha ià superato positivamente il vaglio della Commissione storica e della Commissione teologica. Se, come sperano le Figlie della Carità, i Marianelli e le numerose ex alunne, la causa supererà anche il terzo grado di giudizio, il Papa dichiarerà “venerabile” la storica superiora dell’Asilo Marina. Con questo titolo potrà aprirsi il processo “cognizionale” su un eventuale presunto miracolo avvenuto per l’intercessione di suor Tambelli. «Ma per questo bisogna pregare molto», dice padre Giuseppe Guerra, che fino ad oggi ha seguito tutto il processo aperto (6 novembre 2016) e chiuso (17 novembre 2019), nella fase diocesana a Cagliari, dall’arcivescovo Arrigo Miglio.

L’asilo della Marina è stato per mezzo secolo una vera “centrale della carità” dove operavano decine di giovani che con le suore visitavano i poveri cui assicuravano assistenza spirituale e aiuto morale. Suor Tambelli ha dato il via a Cagliari ai “pranzi del povero” per 1500 persone. Nell’Asilo Marina creò 2 asili (200 bambini), 5 classi elementari (85 alunni), una scuola media (76 alunne), l’Istituto magistrale superiore (93 studentesse), 2 laboratori (cucito e ricamo) frequentato da 75 ragazze.

