«Una messa per re Umberto» 

Una messa per il re Umberto II. Verrà celebrata oggi alle 10 nella chiesa del Sacro Cuore a Gonnosfanadiga per volere di Raffaele Melis. Non un capriccio né una forma di fanatismo monarchico. «Per due volte ho incontrato il re, esperienze mi hanno profondamente toccato», dice l’avvocato di diritto internazionale in pensione che vive tra Barcellona, città dove ha lavorato e dove vive parte della sua famiglia, e Gonnosfanadiga, paese in cui è cresciuto e dove c'è un'altra parte della sua famiglia.

I ricordi

«Il 17 febbraio del 1943 mi trovavo nel cortile della casa dei miei genitori con mia nonna e mia zia, ad un tratto abbiamo sentito il rumore degli aerei vicini e abbiamo capito che stavano per bombardarci, così ci siamo riparati sotto la trave di una porta. Nel giro di pochi secondi il finimondo a soli duecento metri da noi erano cadute le bombe che avevano ammazzato molta gente. Avevo solo sette anni e per la preoccupazione per gli altri familiari e gli amici con la mia famiglia ci avviammo verso la strada principale del paese, non dimenticherò mai quelle scene di dolore. Persone che urlavano con arti penzolanti, donne disperate per la morte dei figli e gente che cercava disperata persone della propria famiglia». L'incontro con Umberto II avvenne proprio dopo quel tragico evento: «A marzo, venti giorni dopo il bombardamento, re Umberto II venne di persona a fare le condoglianze a ogni singola famiglia che aveva perso un familiare durante i bombardamenti a Gonnosfanadiga. Si fermò proprio nella chiesa del Sacro Cuore dove partecipò alla messa per i caduti. Ero un bambino e insieme ai mie compagni decidemmo di andare fuori dalla chiesa per vedere com'era il figlio di un re, rimanemmo incantati. Fu gentile, ci rassicurò che non sarebbe potuto riaccadere di vedere il nostro paese sotto le bombe, passò del tempo con noi rassicurandoci come un padre e strappandoci qualche sorriso».

In Portogallo

Questa storia Raffaele Melis l'ha raccontata molte volte, anche all'Università di Torino dove studiava: «Incontrai l'allora direttore generale delle vendite della Fiat, mi disse che se avessi voluto me lo avrebbe fatto incontrare nella residenza reale in Portogallo, accettai immediatamente». All'epoca del viaggio Melis aveva 22 anni: «Arrivammo nella dimora del monarca che era intento a fare giardinaggio, ci guardò e disse che ricordava ogni attimo passato a Gonnosfanadiga e che il dolore della gente lo aveva colpito ma per non far pesare la situazione a noi bambini aveva finto di essere sereno, fu gentile e ancora una volta si interessò di sapere del mio paese».