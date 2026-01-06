VaiOnline
Barumini.
07 gennaio 2026 alle 00:57

Una messa per la pace con il metropolita di Leopoli 

La giornata dell’Epifania verrà ricordata a lungo dalla comunità di Barumini. Per la prima volta, infatti, un arcivescovo ucraino ha celebrato la Santa Messa in paese. A presiedere la liturgia è stato il metropolita di Leopoli Mieczysław Mokrzycki, 64 anni, già segretario personale di Giovanni Paolo II e, successivamente, secondo segretario particolare di Benedetto XVI dal 1996 al 2007.

La chiesa della Beata Vergine Immacolata era gremita di fedeli. Ad ascoltare le parole del prelato erano presenti anche il sindaco Michele Zucca, il presidente della Fondazione Emanuele Lilliu e la marescialla dei carabinieri Sara Pisci. La celebrazione è stata animata da un coro parrocchiale che, per l’occasione, ha preparato con particolare cura i canti liturgici.

A chiarire le ragioni della visita è stato Don Ignazio Serra, parroco di Barumini e Gesturi, che ha sottolineato il legame umano e spirituale che lo unisce da oltre trent’anni all’arcivescovo di Leopoli: «Nel luglio scorso insieme a don Antonello Serra siamo stati accolti da lui in Ucraina, vivendo direttamente la drammatica realtà del conflitto ancora in atto. Oggi è lui a ricambiare quella visita incontrando anche l’arcivescovo Roberto Carboni e i sacerdoti che, in questi anni, hanno sostenuto i confratelli ucraini con aiuti concreti e con la preghiera».

Durante la permanenza a Barumini, Mokrzycki ha visitato la casa di riposo ed è stato accolto nei siti culturali gestiti dalla Fondazione Barumini. Per la consigliera Elisabetta Sergi, «la presenza dell’arcivescovo rappresenta un momento speciale di condivisione, speranza, pace e fede che unisce i cuori». (g. g. s.)

