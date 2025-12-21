VaiOnline
Segariu.
22 dicembre 2025 alle 00:30

Una messa per celebrare la fine dei lavori in parrocchia 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Si è svolta nella serata di ieri la cerimonia inaugurale che ha segnato la fine dei lavori di recupero della chiesa parrocchiale di San Giorgio Martire a Segariu. L’intervento si è concluso nel pieno rispetto dei tempi previsti ed è stato reso possibile grazie a un finanziamento di 170mila euro stanziato dalla Regione, nell’ambito delle politiche di tutela del patrimonio storico e artistico.

L’opera ha interessato principalmente gli spazi interni dell’edificio, con il rifacimento della pavimentazione e il recupero delle superfici in arenaria nelle cappelle laterali, una scelta progettuale orientata alla conservazione dei materiali storici e alla valorizzazione dell’impianto architettonico originario, che si inserisce in un più ampio percorso di riqualificazione della chiesa; negli ultimi anni, infatti, è stato portato a termine il restauro della facciata.

La conclusione dei lavori è stata celebrata in occasione della Santa Messa, alla presenza dei rappresentanti dell’amministrazione comunale, del parroco don Alessandro Manca, delle associazioni locali e di numerosi cittadini. Al termine della cerimonia, la comunità si è ritrovata per un momento conviviale, in un clima di condivisione e nello spirito delle festività in corso. Dopo il 6 gennaio è previsto l’avvio di ulteriori interventi di rifinitura, finalizzati al perfezionamento dei lavori già conclusi, che comporteranno solo limitate sospensioni dell’accesso al pubblico. «Investire su edifici come questo – ha sottolineato il sindaco Andrea Fenu – significa tutelare la memoria collettiva e rafforzare il valore culturale degli spazi che appartengono alla nostra comunità». (v. fr.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

Il Cagliari la butta via: 2-2

Folorunsho e Kiliçsoy ribaltano il Pisa, pareggio beffa all’89’ 
l nELLO sPORT
La Finanziaria riaccende il dibattito. Deidda (FdI): abbassate l’imposta, la competenza è sarda

Il taglio della tassa non decolla La proposta: tre euro tutto l’anno

L’opposizione vuole annullare l’addizionale sui biglietti: «Usate i 30 milioni destinati al progetto di fusione»  
Lorenzo Piras
Regione

Al Teatro Massimo 75 anni dopo «Ma non parliamo di Rinascita»

Dibattito sull’Autonomia, ricordando il Congresso del popolo sardo 
Roberto Murgia
La storia

Veglia il padrone morto da giorni in macchina

Dramma della solitudine a Sassari, il cane Napoleone non si è mosso dal corpo dell’amico 
Emanuele Floris
Legge di bilancio

Manovra in Aula Coesione, tagli per 300 milioni

Iperammortamento fino al 2028 Salvini: «Pensioni, ho detto no» 
Il caso

Trovato morto il 16enne di Novara

Era in un canale. Dario Cipullo era sparito venerdì dopo una cena tra amici 
Diplomazia

Putin, gelo sui colloqui ma apre a Macron

Peskov: «Presidente pronto al dialogo». L’Eliseo al lavoro per fissare l’incontro 
La rassegna.

La rinascita del vinile tra cuore e affari

Folla tra gli stand dell’ex Manifattura: «I vecchi dischi non passano di moda» 
Alessandra Ragas
San Michele.

Due studenti universitari pestati dal branco

Assaliti da un gruppo di ragazzini mentre andavano alla mensa di via Premuda 
M. V.