Una messa per celebrare la fine dei lavori in parrocchia 

Si è svolta nella serata di ieri la cerimonia inaugurale che ha segnato la fine dei lavori di recupero della chiesa parrocchiale di San Giorgio Martire a Segariu. L’intervento si è concluso nel pieno rispetto dei tempi previsti ed è stato reso possibile grazie a un finanziamento di 170mila euro stanziato dalla Regione, nell’ambito delle politiche di tutela del patrimonio storico e artistico.

L’opera ha interessato principalmente gli spazi interni dell’edificio, con il rifacimento della pavimentazione e il recupero delle superfici in arenaria nelle cappelle laterali, una scelta progettuale orientata alla conservazione dei materiali storici e alla valorizzazione dell’impianto architettonico originario, che si inserisce in un più ampio percorso di riqualificazione della chiesa; negli ultimi anni, infatti, è stato portato a termine il restauro della facciata.

La conclusione dei lavori è stata celebrata in occasione della Santa Messa, alla presenza dei rappresentanti dell’amministrazione comunale, del parroco don Alessandro Manca, delle associazioni locali e di numerosi cittadini. Al termine della cerimonia, la comunità si è ritrovata per un momento conviviale, in un clima di condivisione e nello spirito delle festività in corso. Dopo il 6 gennaio è previsto l’avvio di ulteriori interventi di rifinitura, finalizzati al perfezionamento dei lavori già conclusi, che comporteranno solo limitate sospensioni dell’accesso al pubblico. «Investire su edifici come questo – ha sottolineato il sindaco Andrea Fenu – significa tutelare la memoria collettiva e rafforzare il valore culturale degli spazi che appartengono alla nostra comunità». (v. fr.)

