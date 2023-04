Una messa in aula consiliare 

Il Vangelo diventa itinerante e varca la soglia del Municipio. Don Evangelista Tolu, parroco di Girasole e foriero di iniziative, celebrerà messa nei rioni del paese più giovane dell’Isola. Compreso il palazzo comunale, luogo laico per eccellenza. Nell’ambito di un’iniziativa che la parrocchia di Nostra Signora del Monserrato, il parroco indosserà i paramenti sacri all’interno del luogo più importante per la comunità civile di Girasole, con l’intento di rappresentare quell’impegno comune, con ruoli e aspirazioni diverse, che tutti i soggetti residenti sono chiamati a perseguire per costruire umanità.

Le tappe successive saranno i diversi quartieri del paese.

Celebrazioni diffuse

L’iniziativa della parrocchia inizierà domani. Alla recita del rosario fissata per le 17.30 seguirà la messa con meditazione e benedizione delle famiglie. L’allestimento sarà curato da Giovanna Rosa Cabiddu. Il calendario stilato da don Tolu contiene dieci appuntamenti, l’ultimo dei quali in programma il 14 giugno quando sarà la famiglia Aragoni a chiudere il cerchio. Il momento più emblematico sarà il 10 maggio, alle 18. In quell’occasione il sacerdote originario di Orune celebrerà messa in Municipio. Probabile che l’altare verrà allestito nella sala del Consiglio comunale, ma se le condizioni meteo lo permetteranno il rito potrà essere officiato anche nel piazzale antistante gli uffici. Al netto del punto esatto in cui don Tolu presiederà l’appuntamento mariano, resta il significato intrinseco dell’incontro fra Chiesa e Stato nella sede in cui si sviluppa la vita della società civile.

Il sindaco