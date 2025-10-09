VaiOnline
San Gavino.
10 ottobre 2025 alle 00:24

Una mensa per 125 scolari 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Un nuovo spazio confortevole a disposizione per i 125 bambini della scuola primaria di via Paganini. Così è stata inaugurata la nuova mensa che permetterà a tutti i piccoli studenti del tempio pieno di consumare il pasto nello stesso momento e di non fare i turni come avveniva in passato. All’inaugurazione c’erano il sindaco Stefano Altea, la vice Rachele Carrisi, l’assessora alla pubblica istruzione e gli amministratori uscenti (l’ex sindaco Carlo Tomasi, l’ex assessora Giusy Chessa) a cui si deve il progetto e l’ottenimento del finanziamento di 436mila euro a cui la nuova amministrazione ha aggiunto 140mila euro dai fondi dell’avanzo di amministrazione.

L’inaugurazione

«È un bel giorno per i bambini e per le bambine della scuola primaria -dice il sindaco Stefano Altea –. Noi abbiamo finanziato il completamento delle opere e seguito una parte dei lavori. Portare a conclusione i progetti e finanziamenti che abbiamo ereditato è per noi non solo un dovere ma il giusto riconoscimento del lavoro svolto da chi ci ha preceduto». Sulla stessa linea l’assessora Claudia Pinna: «Sono molto soddisfatta dei lavori portati a termine e che erano partiti con la precedente amministrazione a cui va dato gran parte del merito, insieme al lavoro svolto dagli uffici sino ad oggi. Inoltre questo gioiellino realizzato con cura a dimensione di bambino credo che possa essere un investimento anche per altre attività».

L’ex assessora

Tra i presenti anche l’ex assessora Giusy Chessa: «Sono molto felice di aver visto finalmente fruibile la mensa della scuola di via Paganini. Gli alunni possono finalmente mangiare in uno spazio grande, colorato e accogliente». Ma non sono questi gli unici interventi delle scuole perché è stata rimessa a nuovo una delle palestre delle scuole medie di via Foscolo, in cui è stata sostituita la pavimentazione, sono stati rinnovati gli spogliatoi e i bagni con una spesa di 390mila euro di cui 40mila messi in bilancio dall’attuale amministrazione: «Abbiamo partecipato – dice Stefano Altea – ad un bando per il rifacimento dell'altra palestra dell’istituto comprensivo per 550mila euro e ancora ad un altro bando di un milione e 500mila euro per efficientare tutto l'istituto».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La tragedia

Speleosub muore a Su Gologone

l F. Ledda
La svolta

Gaza, si esulta ma c’è cautela Tel Aviv, attesa per gli ostaggi

Nella Striscia riappare la speranza tra le macerie: «Viviamo nelle tende, non abbiamo più cibo»  
La tragedia

Esperto speleosub muore nelle acque di Su Gologone

Sotto sequestro l’attrezzatura usata Il sindaco di Oliena: missione di ricerca 
Fabio Ledda
Il delitto di Palau

La madre di Ragnedda: «Non credo a mio figlio, deve stare in carcere»

L’imprenditore dimesso da Psichiatria e riportato nel carcere di Bancali 
Andrea Busia
Consiglio

Gli ex presidenti:«Riforme bipartisan o falliranno ancora»

Nella commissione per la Statutaria le proposte dei leader del passato 
L’emergenza

Febbre del Nilo, quarta vittima del virus

Morto un 77enne di Paulilatino, i familiari: servono interventi mirati, malattia da non sottovalutare 
Valeria Pinna
Cronaca

Suonano le sirene: incendio alla Saras Una notte di paura

Allarme alle 3,30 nella raffineria Comune e sindacati: serve chiarezza 
Ivan Murgana