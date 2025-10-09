Una mensa per 125 scolari 

Un nuovo spazio confortevole a disposizione per i 125 bambini della scuola primaria di via Paganini. Così è stata inaugurata la nuova mensa che permetterà a tutti i piccoli studenti del tempio pieno di consumare il pasto nello stesso momento e di non fare i turni come avveniva in passato. All’inaugurazione c’erano il sindaco Stefano Altea, la vice Rachele Carrisi, l’assessora alla pubblica istruzione e gli amministratori uscenti (l’ex sindaco Carlo Tomasi, l’ex assessora Giusy Chessa) a cui si deve il progetto e l’ottenimento del finanziamento di 436mila euro a cui la nuova amministrazione ha aggiunto 140mila euro dai fondi dell’avanzo di amministrazione.

L’inaugurazione

«È un bel giorno per i bambini e per le bambine della scuola primaria -dice il sindaco Stefano Altea –. Noi abbiamo finanziato il completamento delle opere e seguito una parte dei lavori. Portare a conclusione i progetti e finanziamenti che abbiamo ereditato è per noi non solo un dovere ma il giusto riconoscimento del lavoro svolto da chi ci ha preceduto». Sulla stessa linea l’assessora Claudia Pinna: «Sono molto soddisfatta dei lavori portati a termine e che erano partiti con la precedente amministrazione a cui va dato gran parte del merito, insieme al lavoro svolto dagli uffici sino ad oggi. Inoltre questo gioiellino realizzato con cura a dimensione di bambino credo che possa essere un investimento anche per altre attività».

L’ex assessora

Tra i presenti anche l’ex assessora Giusy Chessa: «Sono molto felice di aver visto finalmente fruibile la mensa della scuola di via Paganini. Gli alunni possono finalmente mangiare in uno spazio grande, colorato e accogliente». Ma non sono questi gli unici interventi delle scuole perché è stata rimessa a nuovo una delle palestre delle scuole medie di via Foscolo, in cui è stata sostituita la pavimentazione, sono stati rinnovati gli spogliatoi e i bagni con una spesa di 390mila euro di cui 40mila messi in bilancio dall’attuale amministrazione: «Abbiamo partecipato – dice Stefano Altea – ad un bando per il rifacimento dell'altra palestra dell’istituto comprensivo per 550mila euro e ancora ad un altro bando di un milione e 500mila euro per efficientare tutto l'istituto».

