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Capoterra
06 giugno 2026 alle 00:30

Una medaglia per 500 piccoli atleti 

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Cinquecento bambini provenienti da Capoterra, Sarroch, Villa San Pietro, Pula e Domus de Maria, una mattina di gioco e divertimento che ha coinvolto anche i genitori sugli spalti: successo per le Olimpiadi intercomunali dell’infanzia, che ieri hanno affollato lo stadio di Santa Rosa. Alla festa dello sport ha preso parte anche la piccola Ambra Cau, che ha partecipato allo Zecchino d’Oro: tanto divertimento anche grazie alla presenza di Pully, la mascotte del Cagliari calcio. Soddisfatto l’assessore allo Sport, Giovanni Montis: «Una manifestazione perfetta, i bambini si sono cimentati in alcune discipline olimpioniche individuali e di squadra, dimostrando impegno e coordinazione. Una giornata resa indimenticabile per i bambini e i loro genitori grazie anche ai ragazzi delle medie di via Amendola, che hanno assistito i piccoli atleti, e alle associazioni Misericordia e Capoterra 2.0. Tutti i bambini sono tornati a casa con una medaglia, e la gioia di aver trascorso una mattina all’insegna dello sport e dell’amicizia». ( i.m. )

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