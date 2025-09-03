«Una medaglia agli eroi che hanno salvato i turisti» 

L’intenzione era stata annunciata diversi giorni fa, ora però la richiesta è diventata concreta. Il sindaco di Cabras Andrea Abis ha deciso di chiedere alla prefetto di Oristano, Salvatore Angieri, di conferire una merito al valor civile a chi, in due momenti differenti, è riuscito a salvare la vita a due turisti in difficoltà. È scritto in due delibere di Giunta approvate il 2 settembre. Il Comune ha chiesto alla prefettura di riconoscere il merito al pluricampione di nuoto cagliaritano Corrado Sorrentino. «Il trenta giugno dello scorso anno - si legge - nella spiaggia di San Giovanni di Sinis, si adoperava ponendo a rischio la propria incolumità, sprovvisto di dispositivi o attrezzatura di salvataggio, con altissimo senso di abnegazione, eroico coraggio e altruismo, per prestare immediato soccorso e traendo in salvo un bagnante che sfinito e in stato di disperazione incorreva in grave rischio di annegamento». Il sindaco ha deciso poi di chiedere un riconoscimento ai fratelli Simone, Gesuino e Francesco Manca che da anni trasportano i turisti all’Isola di Mal di Ventre partendo da Mari Ermi. Il 16 agosto avevano messo in piedi la macchina organizzativa dei soccorsi dopo che un turista aveva perso i sensi in seguito ad una caduta sulle rocce. «Il comportamento dei tre giovani rappresenta un esempio ammirevole per l’impegno profuso. Il gesto merita la necessaria attenzione da parte delle istituzioni». (s. p.)

