VaiOnline
Cabras.
04 settembre 2025 alle 00:12

«Una medaglia agli eroi che hanno salvato i turisti» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

L’intenzione era stata annunciata diversi giorni fa, ora però la richiesta è diventata concreta. Il sindaco di Cabras Andrea Abis ha deciso di chiedere alla prefetto di Oristano, Salvatore Angieri, di conferire una merito al valor civile a chi, in due momenti differenti, è riuscito a salvare la vita a due turisti in difficoltà. È scritto in due delibere di Giunta approvate il 2 settembre. Il Comune ha chiesto alla prefettura di riconoscere il merito al pluricampione di nuoto cagliaritano Corrado Sorrentino. «Il trenta giugno dello scorso anno - si legge - nella spiaggia di San Giovanni di Sinis, si adoperava ponendo a rischio la propria incolumità, sprovvisto di dispositivi o attrezzatura di salvataggio, con altissimo senso di abnegazione, eroico coraggio e altruismo, per prestare immediato soccorso e traendo in salvo un bagnante che sfinito e in stato di disperazione incorreva in grave rischio di annegamento». Il sindaco ha deciso poi di chiedere un riconoscimento ai fratelli Simone, Gesuino e Francesco Manca che da anni trasportano i turisti all’Isola di Mal di Ventre partendo da Mari Ermi. Il 16 agosto avevano messo in piedi la macchina organizzativa dei soccorsi dopo che un turista aveva perso i sensi in seguito ad una caduta sulle rocce. «Il comportamento dei tre giovani rappresenta un esempio ammirevole per l’impegno profuso. Il gesto merita la necessaria attenzione da parte delle istituzioni». (s. p.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Caso Grillo

Tragedia familiare blocca la fine del processo

Morto a Roma il figlio di 22 anni del presidente del collegio Marco Contu, sentenza il 22 settembre 
Andrea Busia
Intervista

«La legislatura va avanti fino alla scadenza ma con un Pd più forte»

Deriu: il problema della decadenza non esiste,  i processi dureranno oltre il termine del 2029 
Roberto Murgia
1931-2025

«Era una persona speciale Il nostro saluto al direttore Emilio Fede»

I ricordi di Antonello Sanna e Milly Carta, custodi del condominio di Milano 2 
Luigi Barnaba Frigoli
Mostra internazionale del cinema

A Venezia “Il Mostro”e riemerge la pista sarda

Un cast isolano sul red carpet del Lido per la prima dell’attesa serie Netflix Alle radici del serial killer fiorentino: l’omicidio di Barbara Locci e del suo amante 
Francesco Abate
La polemica

Fondi Nato, retromarcia sul Ponte

Il ministero dopo il no Usa ai «conti creativi»: è finanziato con risorse statali 