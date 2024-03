Una maxi perdita d’acqua all’ex Consorzio Pratosardo 

Enorme perdita d'acqua nell'ex Consorzio di Pratosardo, accanto alla motorizzazione. La perdita ha allagato un lungo tratto di via Marisa Bellisario, sino alla rotatoria. Per la riparazione bisognerà attendere. Abbanoa spiega: «Stamattina è arrivata la segnalazione. I tecnici di Abbanoa hanno immediatamente effettuato il sopralluogo. Sono state eseguite manovre in rete per evitare disservizi. Nel frattempo si sta programmando l'intervento di riparazione che sarà eseguito nei prossimi giorni». Nella stessa via, le piogge hanno allagato il seminterrato della San Carlo. Rapido l'intervento dei vigili del fuoco che con due pompe hanno rimosso l'acqua. (g. pit.)

