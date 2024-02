Una maxi discarica di rifiuti pericolosi, scatta il sequestro 

Millecinquecento metri quadri a Orgethu trasformati in una discarica abusiva. È quanto è emerso al culmine delle indagini curate dalla Guardia di finanza, in particolare della compagnia di Arbatax supportata dalla sezione aerea di Cagliari. Con l’ausilio di alcune riprese aeree, i militari hanno scovato l’area in cui il proprietario, F.M., 50 anni, campano trapiantato in Ogliastra, raccoglieva di tutto, dai rifiuti pericolosi, come vasche idriche in amianto, taniche di olio per auto, a elettrodomestici, decine di estintori, pneumatici, ferro, carcasse di auto e plastica di ogni tipologia. Una vera e propria oasi di materiali inquinanti che sorge in una zona a forte impatto naturalistico. Nell’area le Fiamme gialle hanno avviato l’attività investigativa finalizzata alla tutela, protezione e salvaguardia dell’ambiente. Una volta accertata la proprietà del podere, i militari hanno richiesto tutte le autorizzazioni all’attività di discarica, ma l’uomo non avrebbe esibito alcun certificato. A quel punto, il terreno è stata posto sotto sequestro e l’uomo è stato iscritto sul registro degli indagati alla Procura della Repubblica di Lanusei. Si fa sempre più incisiva l’azione della Guardia di finanza del comando provinciale di Nuoro, stavolta in ambito di polizia ambientale, per la tutela del territorio ogliastrino con l’individuazione di chi svolge attività di raccolta, stoccaggio, smaltimento e commercio di rifiuti in mancanza delle prescritte autorizzazioni e a danno dell’ambiente.

