Una maxi discarica di rifiuti all’ingresso della cittadina  

Bustoni stracolmi, plastica, vetro e lattine, perfino delle vecchie sedie, piccoli elettrodomestici e un materasso arrotolato. Immancabili le buste di umido dopo questi giorni di festa, per far banchettare i randagi della zona. È tutto quello, è tanto altro, che si può trovare all’esterno dell’ecocentro dopo l’ultimo periodo di gestione un po’ altalenante da parte di Ogliastra Ambiente. Sabato, giornata di indifferenziato e cartone per i commercianti, la ditta ha lasciato buona parte delle famiglie e delle attività commerciali del paese con la spazzatura sulla porta e all’ecocentro da qualche giorno non è possibile scaricare i rifiuti, nemmeno per chi non è servito dal porta a porta e deve consegnare la spazzatura direttamente nel centro, smistata. Finita l’era Ogliastra Ambiente – il 30 aprile – la nuova ditta, la Cosir si è così ritrovata una mini discarica. In uno degli ingressi principali della cittadina. Non certo un bel biglietto da visita per dare il benvenuto a chi arriva da fuori e ai cittadini stessi. Intanto, in attesa che la discarica venga bonificata, l’ecocentro comunale per il momento rimarrà chiuso al pubblico, e nella giornata di oggi dovrebbero esserci delle comunicazioni per i residenti che non usufruiscono del porta a porta.

