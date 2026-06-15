Una maxi cabina alle porte del parco 

Prima il gas, adesso la mega cabina elettrica. La porta d’accesso dell’oasi naturalistica del parco di Molentargius, tra via Don Giordi e via Della Musica, assomiglia sempre più a una zona industriale.

Il cantiere

Qualche anno fa, tra le proteste, era stato realizzato il deposito del gas, adesso, in quella che dovrebbe essere un’area tutelata, Enel distribuzione sta realizzando la cabina primaria Quartu sud con l’autorizzazione di tutti gli enti interessati. I camion vanno e vengono, parte di una struttura in cemento e già stata costruita e i cartelli affissi al cancello all’ingresso del cantiere spiegano passo per passo l’intervento. Tutto davanti alle abitazioni e tra le proteste dei residenti che già, senza successo, avevano cercato di opporsi alla realizzazione dell’impianto del gas.

La rabbia

«Quello che sta accadendo davanti ai nostri occhi è scandaloso» commenta una residente, Sabrina Pedditzi, «perché questa è una zona che dovrebbe essere tutelata e invece costruiscono una cabina enorme. Noi per rifare la facciata stiamo ancora aspettando l’ok della Soprintendenza e qui davanti stanno facendo come se nulla fosse una struttura in cemento e tutto quello che le sta attorno. La gente viene qui a respirare aria pura e si trova una centrale elettrica».

Giuseppe Peddio ha casa con finestre con vista proprio sulla cabina in costruzione: «Questa è una zona protetta e nessuno si oppone a questo scempio. Ma è mai possibile una cosa del genere?». Giulia Medda si chiede: «Come mai sono state concesse le autorizzazioni? I residenti non hanno voce in capitolo e a quanto pare nemmeno gli uccelli che nidificano nel Molentargius sono da tutelare: per noi è uno scandalo».

L’appello

Così tra i residenti c’è chi invoca l’intervento di Forestale e Wwf, mentre altri si chiedono perché la cabina non sia stata costruita lontana dal parco. E pensare che proprio qui in via Della Musica, racconta Giuseppe Zedda, «c’è in vendita un terreno che nessuno compra perché ci sono così tanti vincoli che non ci puoi fare niente. Poi ti vedi spuntare un deposito del gas e una cabina elettrica con tanto di struttura in muratura. Ci interroghiamo come questo sia possibile, ma credo che non cambierà niente».

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