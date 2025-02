«Una maxi bolletta da 2mila euro» 

«Duemila euro di consumo dell’acqua, ma la casa era chiusa da due anni»: quando Desolina Pintor, 70enne di Carbonia, un anno fa si è vista recapitare questa bolletta, la mattina successiva era nell’ufficio dell’Adiconsum. Ma con lei in fila anche Francesco Canu, 68enne dei Carbonia, che si era ritrovato titolare di un contratto telefonico stipulato da un call center: «Solo perché non appena è arrivata la chiamata ho risposto sì diverse volte, ma io intendevo dire che ero pronto a parlare con l’interlocutore, non che accettavo il contratto».

Le segnalazioni

Sono due delle oltre 1200 segnalazioni che l’Adiconsun provinciale del Sulcis Iglesiente si è trovata a fronteggiare nel corso del 2024. Bilancio reso possibile pochi giorni fa quando la storica associazione si è riunita in assemblea per la designazione delle cariche (Giancarlo Cancedda è stato confermato come presidente provinciale) e per condurre una prima analisi dei flussi di utenti che, in tantissimi e soprattutto di età medio alta (in buona sostanza gli over 65enni) si rivolgono all’Associazione dei consumatori: <Lo fanno - sottolinea il massimo dirigente - per far valere i propri diritti o per avere semplici informazioni in merito ai rapporti con gli enti pubblici e talvolta può capita che i vari enti non siano in torto, ma è sempre bene verificare e andare a fondo>.

Bollette Abbanoa

Così facendo, emerge che almeno un quarto, cioè circa trecento, dei contatti che Adiconsum ha avuto con i cittadini lo scorso anno sono collegati ad Abbanoa: «Consumi alti, contatori fantasma, perdite occulte, guasti – racconta Cancedda - sono le voci che ci impegnano maggiormente: Abbanoa addebita quello che legge nel contatore ma spesso per le perdite occorre avviare le procedure almeno per il rimborso della depurazione». Altri seicento casi impegnano lo staff nei dissidi con Enel. Ma soprattutto con le compagnie telefoniche. E la casistica è ricca: «I consumatori si rivolgono a noi – rivela Cancedda – lamentando contratti stipulati a loro insaputa, talora derivanti da chiamate di call center, disdette non riconosciute, prezzi che schizzano». Sandro Salis, 72enne, altro consumatore che nel 2024 ha bussato alla sede Adiconsum, rivela il caso personale: «Di punto in bianco, senza un briciolo di preavviso, mi sono ritrovato la tariffa decuplicata: mi sono sentito truffato per mesi».

