“Una mattonella per la chiesa” A breve nuova pavimentazione 

Come le stelle di Hollywood. La via però non è quella delle celebrità ma l'interno della chiesa di Santa Maria Assunta, a Cabras. I nomi non saranno scritti in terra ma in una pergamena. Tra circa un mese inizieranno i lavori per la nuova pavimentazione della navata centrale della parrocchia. Tutto questo sarà possibile grazie ai cittadini che hanno accolto l’invito di monsignor Giuseppe Sanna. È l’ideatore dell'iniziativa che lui stesso ha voluto chiamare “Una mattonella per Santa Maria”. Tanti cabraresi hanno donato 50 euro. Il nome del donatore è stato associato a una mattonella che contribuirà a dare splendore e bellezza alla chiesa.

«Grazie alla generosità dei cittadini siamo riusciti a raccogliere ben 40mila euro - commenta monsignor Giuseppe Sanna - Una cifra importante e inaspettata. C’è anche chi ha donato molto più di 50 euro. La pergamena con l’elenco di tutti i donatori sarà messa agli atti della chiesa. Ma molto probabilmente verrà anche esposta». Per la realizzazione del nuovo pavimento della chiesa ci sono a disposizione anche 120mila euro che arrivano dalla Cei. «I lavori inizieranno a giugno e dureranno per tutta l’estate - va avanti ancora monsignor Sanna - Le messe verranno celebrate nella chiesa dello Spirito Santo. Siamo molto contenti che grazie a questa iniziativa la chiesa diventerà ancora più bella».

