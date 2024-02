Una mattinata di festa per quattrocento bambini 

Tutti in maschera: per i bambini delle scuole dell’infanzia di piazza Scuole. di via Perra e delle Primarie degli istituti di Sant’Isidoro, Via Caravaggio e Via Perra è stata davvero una mattinata speciale tra coriandoli e maschere. In 400 hanno animato le vie cittadine tra la curiosità dei più grandi, mentre il corteo colorato era scortato dalla Polizia locale, dai volontari del Masise, del Vab, della Misericordia e dell’Avis.

La festa è iniziata in piazza Santa Barbara dove i bambini e i ragazzi hanno incontrato gli operatori di un’agenzia di spettacolo e di animazione artistica che hanno provveduto alla realizzazione di giochi e balli e ad intrattenere i piccoli con la musica, in un clima di allegria tutta carnevalesca. Poi la sfilata fra le strade cittadine sino a piazza Sant’Isidoro. Attraversate fra le altre, le vie Roma, Funtanalada, Mameli e Giardini. L’iniziativa è stata promossa dal Comune.

Intanto in vista della sfilata di domani organizzata dalla Pro Loco, il comandante della polizia locale Giuseppe Fiori ricorda il divieto di sosta dalle 13 alle 18 in tutte le strade attraversate dal corteo: Lombardia, Basilicata, Sant’Elena, Pintor, Battisti, Costituzione, IV Novembre, Della Libertà, Tevere, Flumendosa, Piave, Di Vittorio, Concas, 1° Maggio, Perra, Respighi, Puccini, Bellini, Porrino, Cilea, Verdi, Rossini, Roma, Trieste, Gorizia, Forreddu, Oriente, Mara, Roma, Funtanaziu e piazza Sant’Isidoro. (r. s.)

