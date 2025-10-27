Una mattina sulla motovedetta dei carabinieri per 60 alunni 

Una mattina non come le altre per i circa 60 alunni delle classi terze e quarte dell’Istituto Comprensivo “Satta-Spano-De Amicis” di Cagliari, che ieri hanno preso parte a una visita d’istruzione presso il porto di Cagliari dove ad accoglierli hanno trovato il Nucleo Subacquei dei Carabinieri e la motovedetta CC815. L’iniziativa si inserisce nel progetto dell’Arma dedicato alla diffusione della cultura della legalità e alla conoscenza dei compiti istituzionali dei Carabinieri tra le giovani generazioni.

I ragazzi sono stati divisi in due gruppi: il primo è salito a bordo della motovedetta classe 800, dove l’equipaggio ha illustrato le attività del reparto, dai pattugliamenti al supporto ai sommozzatori sino al supporto alle operazioni di salvataggio in mare. I militari hanno mostrato le dotazioni di sicurezza, le apparecchiature di comunicazione e di navigazione, spiegando come ogni membro dell’equipaggio sia addestrato a rispondere a situazioni di emergenza.

Il secondo gruppo ha assistito a una dimostrazione dei Carabinieri subacquei, che hanno illustrato non solo le attrezzature di ricerca e recupero, ma anche le tecniche di immersione e le fasi di preparazione dei materiali prima di ogni missione. A metà mattinata, i gruppi si sono poi invertiti.

