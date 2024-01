Una marea di pannelli mascherati da ulivi 

Inviata

San Gavino. Un enorme specchio che guarda al cielo di San Gavino Monreale per produrre energia da far correre lungo un cavidotto chilometrico tra Furtei, Sanluri e Samassi. L’ultimo progetto tra le decine che puntano a sfruttare il sole, il vento e i campi del Medio Campidano si chiama “Olio e miele gavinese” ed è stato presentato dalla Pacifico Ossidiana, società con sede a Bolzano. Previsto un ciclopico impianto agrivoltaico da 52,89 MegaWatt di potenza formato da 75.552 pannelli in silicio cristallino tra i quali produrre anche olive e miele. In vista della piantumazione di 78.574 ulivi spunta la collaborazione con l’Olio Dante che del progetto è partner in quanto – si legge a pagina 8 della scheda tecnica – «l’uliveto super intensivo prevede un investimento condotto da un fondo che dispone della proprietà del leader di mercato dell’olio monomarca con il 27% della quota, Olio Dante, e che intende sviluppare una autonoma e competitiva capacità di produzione nazionale». L’Olio Dante, però, precisa che per la realizzazione del progetto non investirà un quattrino. «L’Olio Dante spa partecipa come soggetto interessato all’acquisto, e relativa commercializzazione, di olio extravergine di oliva sardo, da filiera tracciata e di alta qualità, che verrà prodotto nel sito. Il progetto si inserisce in un più ampio interesse di Olio Dante per la produzione di olio sardo, derivante da un piantamento complessivo di circa 190mila alberi di ulivo sul territorio, con ricadute positive per una regione con cui Olio Dante intrattiene un rapporto storico».

I numeri

Il progetto depositato al Ministero prevede un costo di oltre 47 milioni e 728 mila euro e tante sono le integrazioni richieste dagli enti interessati in vista del rilascio della valutazione di impatto ambientale. L’area è di 102 ettari e ricade in numerose particelle catastali tra le località Funtana Calora, Campu Linus e Masongius Su Lori, tutte riconducibili a tre proprietari che il 30 marzo scorso (direttamente o su procura) davanti al notaio Claudio Manzo di Roma hanno firmato un “contratto preliminare per la costituzione del diritto reale di superficie condizionato” con la Pacifico Ossidiana, la srl che ha un capitale sociale di «10.000,00 euro (diecimila virgola zero zero) interamente versato», è scritto nell’atto notarile.

La protesta

Pronti a dare battaglia i componenti dei comitati locali. «Dopo la chimica abbiamo lottato per un nuovo sistema di sviluppo, ma non pensavamo certo a quello che sta succedendo», dice Roberto Congia, ex sindacalista sangavinese e attivista di numerosi gruppi per la difesa dell’ambiente. Gli fa eco Marco Pau, tra i fondatori del comitato di Sanluri Su Entu Nostu: «Non abbiamo bisogno di questi impianti, non importa quanto cerchino di farli belli, non li vogliamo, basta con il consumo del suolo».

In paese

Del progetto a San Gavino nessuno sembra conoscere i dettagli. Il sindaco Carlo Tomasi al telefono spiega: «Ovviamente ci preoccupa l’occupazione di una porzione tanto vasta di suolo con i pannelli. Il Comune non ha presentato osservazioni poiché ci mancano i tecnici esperti che possano esaminarlo, ma condividiamo quanto indicato dalla Regione». La pratica non è passata in Consiglio e l’unico documento in cui si trova traccia del servizio urbanistica dell’Ufficio tecnico comunale è il certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal responsabile in seguito alla richiesta del proprietario dei terreni.

I quesiti

Disponibili online le tante osservazioni degli enti interessati dalle opere. Il Consorzio di bonifica della Sardegna dopo aver elencato le interferenze con «la rete di irrigazione, di dreno e di scolo» sottolinea la frase: «Il presente parere non autorizza in alcun modo l’esecuzione dei lavori», segue la richiesta di nuove carte. L’assessorato all’Ambiente in riferimento alla componente agricola evidenzia che «la zona ricade parzialmente in un’area potenzialmente contaminata e che la proponente avvierà un processo di caratterizzazione», per valutare lo stato dei luoghi. «In caso di contaminazione, se si dovesse riscontrare un rischio per le attività agricole, sarà proposta una variante all’uliveto». Da qua la necessità di capire di quale variante si tratti visto che ulivi e miele potrebbero sparire. L’assessorato regionale ai Trasporti rileva «un’interferenza dovuta all’attraversamento della linea ferroviaria Cagliari-Oristano».

È, tuttavia, la direzione del Corpo forestale a dare la misura dell’occupazione del territorio: «Si ritiene opportuno segnalare che a 800 metri sussiste un parco eolico costituito da 8 pale, a circa 2 Km sussistono altri tre impianti fotovoltaici e uno in corso di realizzazione, a meno di 0,8 Km è stato presentato ma non ancora realizzato un impianto fotovoltaico da 25,20 MW, a meno di un Km è stato presentato e non ancora realizzato un progetto agrivoltaico da 48 Mw, e a circa 1,5 Km è stato presentato un impianto agrivoltaico da 51,3 MW».

