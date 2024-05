Una marea di magliette gialle nelle strade per ricordare Giulia 

Il paese di Settimo invaso dalle maglie gialle in ricordo della piccola Giulia Zedda, una bambina morta nel 2018 a dieci anni di età, gli ultimi quattro trascorsi fra una terapia e l’altra con la speranza di sconfiggere un male grave. Una battaglia che la piccola Giulia ha sempre affrontato con grande coraggio.

A Settimo si sono trovati in 150, indossando le magliette gialle: partiti da via Berlinguer, i partecipanti hanno raggiunto e sostato in piazza Chiesa, a Casa Dessì, al parco degli ulivi. La marea gialla ha incontrato anche i genitori della bambina che non c’è più: uno spettacolo straordinario quello offerto dalla“Street Workout”, con l’obiettivo di donare i fondi raccolti per l’iscrizione all’associazione “Il sogno di Giulia Zedda”.

La manifestazione è stata curata dalla Dym fitness, creando una allegra e coloratissima manifestazione. I fondi raccolti potranno essere utilizzati per acquistare soprattutto giocattoli da donare ai bambini che stanno combattendo oggi per sconfiggere malattie difficile come quella che aveva colpito Giulia.

«Fino ai sei anni di età - ha scritto la mamma - Giulia era una bambina come tante altre: curiosa, felice, piena di energia: le piaceva cantare, dipingere». Poi, la malattia che l’ha portata alla morte. (r. s.)

