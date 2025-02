Una marea di critiche sulla “Riviera” di Gaza 

Washington. Gli Stati Uniti «prenderanno il controllo a lungo termini di Gaza e la trasformeranno nella Riviera del Medio Oriente». Donald Trump non è nuovo ad uscite shock ma questa volta potrebbe aver lanciato la proposta più azzardata del suo secondo mandato, spazzando via in un colpo solo decenni di politica americana nell’area e le sue stesse promesse di disimpegno da qualsiasi teatro di guerra. Allo stesso tempo suscitando lo sdegno dei leader di quasi tutto il mondo fatta eccezione dell’amico Benjamin Netanyahu che, a fianco al presidente americano, ha dichiarato che il suo piano «cambierà la storia». Erano giorni che il commander-chief parlava di un ricollocamento di massa dei palestinesi in altri Paesi. «Gaza è un inferno, nessuno ci vuole vivere. I palestinesi adorerebbero andarsene», aveva detto nello Studio Ovale prima dell’incontro con Netanyahu. Trump suggerisce che i palestinesi se ne vadano per sempre per lasciare il posto «alle persone del mondo» che faranno a gara per accaparrarsi una proprietà nella nuova Striscia.

Correzione

La portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, ha parzialmente corretto il tiro, così come ha fatto il segretario di Stato Marco Rubio, sostenendo che le parole del tycoon dovevano intendersi come un ricollocamento «temporaneo». Sta di fatto che nessun presidente americano aveva mai pensato di risolvere il conflitto israelo-palestinese prendendo il controllo di Gaza e sfrattandone la popolazione per un periodo o per sempre. Inoltre, non è chiaro se questo piano preveda il dispiegamento di truppe militari in territorio palestinese. Il progetto, poi, di trasferire gli 1,7 milioni di civili che vivono a Gaza potrebbe violare la Convenzione di Ginevra sui diritti umani che gli Stati Uniti hanno sottoscritto. E dove andrebbero? Egitto e Giordania continuano dire di non voler accogliere palestinesi nei loro territori. Nonostante le critiche piovute da tutto il globo - dall’Europa al Medio Oriente, Hamas in testa - il tycoon ha detto che «il suo piano piace a tutti».

Le critiche

L'Europa delle nazioni respinge con sdegno il piano di Trump, mentre l’Ue volutamente tace. La prima ad impallinare l’idea di Gaza-sur-mer è stata Parigi ma è stata subito seguita a ruota da Londra e Berlino. La Striscia - si può riassumere - è dei palestinesi e l’ipotesi di un esproprio da parte di uno Stato terzo, siano pure gli Stati Uniti, è inammissibile. L’avvenire di Gaza passa per «un futuro Stato palestinese» - avverte il Quai d’Orsay in una nota - e si sottolinea «la contrarietà a qualsiasi trasferimento forzato della popolazione», che rappresenterebbe «una violazione grave del diritto internazionale». «La posizione dell’Italia è quella dei due popoli due Stati. Vogliamo uno Stato palestinese che sia riconosciuto da Israele e che riconosca a sua volta Israele», ha detto infine il vicepremier Antonio Tajani.

