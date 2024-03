Una marcia per aiutare gli indigenti 

Una marcia di beneficenza: ha consentito, domenica scorsa, di raccogliere fondi da destinare ai poveri. L’iscrizione, infatti, prevedeva di contribuire con 10 euro a partecipante. L’associazione sportiva dilettantistica “Ely” che fa capo all’istruttrice della palestra frequentata prevalentemente da donne, di fronte al malessere sociale che purtroppo colpisce anche Sant’Antioco ha messo insieme non solo le atlete della palestra ma tante persone che si sono sentite chiamate a partecipare sia per la finalità dell’iniziativa ma anche per trascorrere il momento di socializzazione. Una marcia di 10 chilometri che oltre a essersi rivelata utile per la raccolta di fondi consegnati poi a don Giulio Corongiu, parroco di Nostra Signora di Bonaria, è stata anche un’esperienza salutare e un’eccellente momento di festa e di amicizia. Dopo la “passeggiata” tutti i partecipanti si sono ritrovati in piazza Italia per immortalare il ricordo e festeggiare il momento della consegna di quanto raccolto. (s. g.)

