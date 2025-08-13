Una marcia e la veglia nel litorale di Arbus contro l’invasione eolica 

Stasera c’è la veglia al grido «A Foras i nuovi pirati del mare». Il Presidio del Popolo Sardo non esita a definire così gli speculatori dell'energia che stanno stringendo d'assalto la Sardegna, attirati dalla possibilità di imponenti guadagni. «Abbiamo marciato, bloccato, manifestato, occupato, presidiato, in questo anno appena trascorso», dice Davide Fadda, portavoce del Presidio, che fin dall'estate scorsa, ai tempi dei blocchi delle turbine in arrivo nel porto di Oristano, aveva fatto rumore con le sue iniziative contro lo sfregio eolico e fotovoltaico dell'Isola.

In marcia

L'appuntamento è per le 20 a Pistis e per 21.30 a Torre dei Corsari, in territorio di Arbus: «Nella vigilia di Ferragosto percorreremo, appena oltre il tramonto, quel lembo di arenile che si frappone fra le servitù vecchie e quelle nuove». Un corteo di luci calpesterà la battigia, lasciandosi alle spalle le impronte del suo incedere, «con la speranza e la ferma consapevolezza che siano tracce nell'orizzonte per un futuro senza pale eoliche a terra e in mare».

No alle pale

Accadrà proprio a Torre dei Corsari, questa serata, cioè nel luogo dove esiste un progetto che prevede l’installazione di 55 pale eoliche cinesi, le più grandi al mondo, alte 320 metri, cioè come un grattacielo di 119 piani, davanti alla costa tra Buggerru e Arbus. «Una produzione che sarebbe sufficiente per un milione di utenti, visto che la potenza che può produrre è pari a 990 megawatt», fa notare il rappresentante del Presidio Permanente del Popolo Sardo. «Con questo possibile intervento, la Sardegna risulta circondata su tutti i fronti con una devastazione inaudita. Siamo di fronte a un piano gigantesco di speculazione energetica, portato avanti da decine di multinazionali che si avvalgono di incentivi pubblici miliardari».

Al lavoro

Fadda annuncia nuove azioni clamorose: «Stiamo ultimando le controdeduzioni al progetto off shore senza tralasciare nessuna delle molteplici criticità che andranno a impattare sulla costa e sull'economia dell'area vasta sudoccidentale della Sardegna. Nulla rimarrà intentato contro questo ennesimo progetto di devastazione». La manifestazione è stata organizzata dal Presidio del Popolo sardo per dare modo ai cittadini e alle amministrazioni comunali coinvolte di esprimere la contrarietà verso il progetto, presentato a fine maggio, dalla società Renewable Energies Limited con sede a Londra.

La partecipazione

L'inziativa avrà inizio inizierà alle 20: ci sarà una marcia simbolica a cui seguirà un dibattito con autorità ed esperti del settore. L’adesione si preannuncia importante, malgrado il periodo di vacanze un po’ per tutti: parteciperanno anche i pescatori della cooperativa Tonnare Sulcitane e hanno aderito anche i sindaci di Iglesias (Mauro Usai), Portoscuso (Ignazio Atzori) e di Carloforte (Stefano Rombi).

La veglia conclusiva

Dalle 23, infine, la veglia notturna organizzata sotto la torre per aspettare un Ferragosto che si spera apra scenari più positivi per la Sardegna sul fronte energetico, oggi invece alle prese con un vuoto normativo preoccupante, tanto da favorire la presentazione di nuovi progetti impattanti sulla natura in aree di pregio assoluto.

RIPRODUZIONE RISERVATA