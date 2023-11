Una maratona di emozioni 

INVIATO

Carbonia. «Davide era una persona meravigliosa, mi emoziona ricevere questo premio: è bellissimo». Non si rischiava di sbagliare a immaginare che quello della consegna a Claudio Ranieri del premio dedicato ad Astori sarebbe stato il momento più intenso della cerimonia di consegna dei riconoscimenti annuali della stampa sportiva sarda, ieri al Teatro Centrale di Carbonia. Alla genuina emozione dell’allenatore, si è unita la commossa gratitudine di papà Renato, accompagnato da Bruno, fratello dell’ex capitano del Cagliari e della Fiorentina, per quello che definisce il «privilegio di divulgare i valori di cui Davide era portatore». Un onore anche per l’Ussi Sardegna.

Genitori e figli

Ranieri ha voluto puntualizzare il perché del suo registro, sempre improntato alla pacatezza e alla sportività (ricordate la tirata d’orecchie ai tifosi dopo Bari-Cagliari?) nelle dichiarazioni e nelle interviste: «Entriamo nelle case, ci sono anche tanti bambini che ascoltano. Lo sport è condivisione, è qualcosa di puro. Io resto calmo perché so che tra chi ascolta ci sono tifosi avversari e non mi piace cercare scuse, un errore arbitrale, il tempo… se l’avversario ha giocato meglio lo dico, nel calcio si può perdere e se lui è stato più bravo di te va accettato. Essere leale e rispettoso sono i principi che mi hanno insegnato i miei genitori», ha detto lanciando uno sguardo a Renato Astori che il suo compito l’ha svolto altrettanto bene. E Paolo Mastino, presidente del Gruppo Sardo Giornalisti Sportivi-Ussi Sardegna spiega perché la scelta è caduta su Ranieri, «persona trasparente, una casa di cristallo».

Debutto sul palco

Nell’interminabile pomeriggio di un’edizione dei Premi Ussi Sardegna forse un po’ troppo “ambiziosa”, la novità spicca tra le conduttrici Mariangela Lampis e Francesca Melis Boi. Vestita d’azzurro come la canottiera che ha portato sul podio europeo della 4x100, Dalia Kaddari si disimpegna bene con un microfono che, a differenza del testimone, non deve cedere. Anzi, a sottolineare il suo ruolo metasportivo , ricorda che, oltre agli Europei di Roma e alle Olimpiadi, nel 2024 ci terrebbe, visto che studia criminologia, anche a laurearsi.

I messaggi

Il resto del copione è quello di una rassegna che cerca di rimanere uguale a se stessa, ma incrementa le quantità, come Stefano Oppo, il canottiere bronzo olimpico che è passato da 38 a 49 km al giorno in barca. Gli ospiti da premiare sono tanti, i temi pure e, inevitabilmente (data la vicinanza del 25 novembre), accanto a quello dello sport come passione e al rispetto delle regole, si inserisce di forza quello della battaglia contro la violenza di genere. Tra interventi a briglia sciolta, dibattiti e considerazioni sempre molto interessanti, la serata diventa una maratona nella quale ciascuno attende con pazienza il proprio turno per vivere e regalare emozioni. Quella di Jack Devecchi e (in video) Gigi Datome, quella della “campionessa” di casa, Veronica Baldaccini (con i parenti in platea) o di Giorgio Porrà (entrambi volti affermati di Sky), quella mista d’orgoglio di Antonio Giua e Giuseppe Collu, primi fischietti sardi in Serie A. Quella pudica e grata di Ignazio “Gnagno” Caddeo, che ha rubato altro tempo alla morte per darlo a sua moglie e al giornalismo. Anche in quello c’è passione.

