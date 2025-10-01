VaiOnline
02 ottobre 2025 alle 00:25

Una maratona creativa al museo archeologico 

Una maratona creativa trasforma il museo archeologico Asproni di Nuoro. Che dal 24 al 26 ottobre si trasformerà in un laboratorio multidisciplinare di idee e manualità con Nova, una maratona creativa che mette al centro la sperimentazione, il lavoro di squadra, la prototipazione.

Ispirato al format internazionale Museomix, coinvolgerà per tre giorni maker, designer, persone esperte di programmazione, comunicazione, mediazione e contenuti si scambieranno esperienze, competenze e lavoreranno per ideare nuovi strumenti per il museo. Le squadre saranno composte da 18 partecipanti. È possibile candidarsi fino al 6 ottobre compilando il form: https://bit.ly/novanuoro_iscrizioni. E scrivendo una e-mail a nova@bamstrategieculturali.com.

L’invito, per un’esperienza senza età, è rivolto a persone tra i 18 e i 99 anni, esperte o appassionate dei temi da affrontare. Nova è un'iniziativa organizzata in collaborazione con Museomix Italia e in partnership con una rete di partner tecnici, istituzionali e locali che supporteranno il Museo archeologico nazionale di Nuoro nella promozione e realizzazione dell’evento.

