Una mappa digitale per visitare i defunti 

Un totem informatico all’ingresso principale del cimitero del Comune di Arbus per agevolare il percorso fino alla tomba che si desidera salutare con un fiore. La struttura tecnologica si presenta come un piccolo schermo che assume le sembianze di una tastiera, basterà inserire il nome del defunto per conoscere il percorso da seguire.

L’iniziativa, nata come risposta a un’esigenza sentita da molti cittadini, sarà a breve disponibile grazie al recupero di trentamila euro fra le pieghe del bilancio comunale. «Punto di partenza – dice il sindaco Paolo Salis – è il processo d’informatizzazione già iniziato dagli uffici e tuttora in atto. Alla fine avremo la creazione di una banca-dati che contiene i riferimenti di tutti i defunti sepolti nel nostro camposanto, disponibili direttamente tramite internet dal sito istituzionale del Comune. Un modo anche per sopperire alla mancanza di personale che possa fare da guida nei giorni di apertura del luogo sacro». In piena autonomia, dunque, il cittadino può ricercare le generalità del defunto e la localizzazione della sepoltura. In più, la disponibilità delle pratiche su un archivio elettronico faciliterà le richieste di rinnovo della concessione scaduta di un loculo o di una tomba a terra. Un vantaggio anche per l’Amministrazione che avrà l’opportunità di risparmiare e garantire una gestione più semplice ed efficiente di pratiche a volte complesse, come quelle cimiteriali. ( s. r. )

