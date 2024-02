Una mappa digitale per le tombe 

Valorizzazione della parte storica ma anche una ventata di modernità nel cimitero di Selargius. Il Comune pianifica i nuovi lavori, compresi quelli attesi nell’antica cappella chiusa da quattro anni per motivi di sicurezza, con mezzo milione stanziato dall’amministrazione di piazza Cellarium. E all’ingresso è in arrivo un totem elettronico con la mappa delle tombe dei defunti, catalogati per nome e posizione.

I restauri

Nei giorni scorsi c’è stato il sopralluogo dei vertici del Comune: il sindaco Gigi Concu, l’assessore ai Lavori pubblici Claudio Argiolas, i tecnici del Comune, e l’architetto che si sta occupando del progetto definitivo. Dieci tombe monumentali sono state già restaurate, compresa quella targata Giuseppe Sartorio - conosciuto come il Michelangelo dei morti - la seconda nel cimitero di via Roma che porta la sua firma. Ultimi dettagli anche per il progetto di restyling della cappella, con i lavori che - imprevisti permettendo - dovrebbero partire il prossimo anno. «Continuiamo a investire nel nostro cimitero», il commento del sindaco Concu, «dopo anni di attesa e di comprensibili richieste anche da parte dei nostri concittadini siamo quasi pronti a restituire la cappella ospitata dentro il camposanto: grazie a un apposito stanziamento di 500mila euro ci avviamo alla fase del progetto definitivo che permetterà di risolvere le criticità dal punto di vista della sicurezza che si trascinavano da anni, e di poterci riappropriare di un luogo a cui i selargini sono molto legati. Proseguiamo anche con gli interventi sulla parte monumentale, in modo da ridare il giusto decoro alle tombe storiche».

L’innovazione

A breve sarà piazzato anche un totem elettronico per trovare i defunti. Un servizio inserito nel nuovo appalto per la gestione del cimitero comunale, che riporta la mappa digitalizzata di circa 9mila defunti, con date di nascita e morte, e la posizione esatta della tomba all’interno del cimitero. Alle spalle ci sono due anni di lavoro del necroforo del Comune, Mario Esposito, che ha dovuto fare una ricerca accurata con tanto di documenti d’archivio da mettere a confronto prima di caricare ogni singolo selargino deceduto negli anni. «Un passo avanti dal punto di vista tecnologico che ci consentirà di andare maggiormente incontro ai visitatori», sottolinea il sindaco. Una novità che si somma a quella già attiva da oltre un anno per anziani e disabili - sempre messa in campo dalla cooperativa Barbara B per conto del Comune - che due volte a settimana hanno a disposizione un pulmino gratuito per andare in cimitero a fare visita al parente che non c’è più, e tornare a casa.

La carenza

In corso anche l’allargamento del cimitero, con il primo blocco di nuove tombe già pronto. «Dopo anni di stop dovuti al contenzioso con la Asl, concluso con il Tar che ci ha dato ragione, continuiamo con l’ampliamento e la realizzazione di nuovi spazi per la sepoltura», aggiunge Concu. «Abbiamo concluso il primo lotto e siamo già al lavoro per proseguire con il completamento del progetto che consentirà di risolvere la storica carenza di loculi».

