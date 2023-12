Una mappa digitale degli stalli per disabili 

Una mappatura di tutti gli stalli riservati ai veicoli dei disabili e un progetto che consenta di comprendere chi li occupi regolarmente e chi no. L’idea è del consigliere di maggioranza Marco Eltrudis (Mauro Usai Sindaco) e la sua mozione presentata in Aula ha ricevuto il favore unanime all’ultimo Consiglio.

Il monitoraggio

Con i suoi 70 anni Eltrudis è anagraficamente il membro più anziano in Aula, una “virtù” quest’ultima che non gli ha impedito di munirsi di matita, taccuino e macchina fotografica e catalogare gli oltre 200 posteggi riservati presenti in città. Un tour effettuato a piedi e che ha prodotto come risultato una mappatura dettagliata ed immortalata, di ogni singolo spazio presente: «Perché la dignità delle persone è un diritto. - spiega Eltrudis - Gli stalli preposti rappresentano un servizio indispensabile; favoriscono gli spostamenti e creano indipendenza. Per creare una mappa digitale occorre partire dall’attuale situazione; si è trattato di un lungo lavoro, manuale, che ha consentito ora un quadro preciso, corredato di supporto fotografico». Confermare gli stalli esistenti, ridisegnare la segnaletica orizzontale e predisporre quella verticale laddove non sia presente e soprattutto, vagliare l’ipotesi dell’installazione di opportuni sensori in grado di rilevare i posteggi liberi e quelli occupati dai veicoli non autorizzati: «In alcune realtà oltremare, è già iniziata una fase di sperimentazione che consiste nel trasferimento dei dati tramite un sensore posto in ogni singolo parcheggio, che trasferisce i dati ad un server quando lo spazio è impegnato da un veicolo. - spiega Eltrudis - E questo avviene grazie ad un dispositivo di cui sono dotati i possessori del tesserino, un modo per capire chi ne ha il diritto e chi no». Tramite un app ci sarebbe anche la possibilità di avere in tempo reale la situazione dei posteggi liberi».

I controlli

Un’idea ben accolta anche dal comandante della Polizia locale Davide Ullasci che spiega come una persona con limitate capacità motorie non rischierebbe così di recarsi in un luogo e trovare lo stallo occupato: <Stiamo attuando un controllo costante e capillare sulla regolarità dei posteggi e la pattuglia di controllo lo ha come compito prioritario. - dichiara - Dall’inizio dell’anno attualmente i verbali effettuati per uso improprio dello spazio sono 70 e posso affermare che in generale il cittadino iglesiente non tende ad occuparli abusivamente». La mappatura digitale e l’eventuale risvolto informatico sulla condizione di ogni singolo posteggio riservato, sarebbe una manna dal cielo per Enzo Atzori, presidente della “Consulta disabili d’Iglesias”: «Perché al momento la situazione è drammatica. - racconta - Gli spazi disponibili dovrebbero essere molti di più e quelli presenti maggiormente curati, perché per fare un semplice esempio, lo stallo riservato in prossimità della nostra sede in via San Leonardo è una trappola: non ha gli scivoli adatti per l’entrata e l’uscita dal mezzo, ho segnalato la criticità diverse volte, ma non è mai stato effettuato nessun miglioramento».

