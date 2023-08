Una manovra prudente nei piani di Meloni: «Attenzone allo spread» 

Prudenza. È il concetto su cui più insiste Giorgia Meloni quando affronta il tema della manovra, la sfida principale con cui il Governo dovrà confrontarsi dopo l'estate. Per la premier sono gli ultimi giorni di relax in Puglia: è attesa a Roma al più tardi sabato, lunedì si riunirà il Consiglio dei ministri.

Senza risorse non si potrà mettere a punto una manovra espansiva. Anche in quest'ottica è stata varata la misura della tassazione degli extraprofitti delle banche, da cui si stima un'entrata di circa 3 miliardi di euro. Altri interventi simili, sui settori industriali e la farmaceutica, non sono esclusi nei prossimi mesi.

Da Forza Italia, Erica Mazzetti punta sul «taglio alla spesa improduttiva e superflua, che si annida soprattutto nei sistemi statali e para». Nella maggioranza si confida anche sull'andamento positivo delle entrate, l'altra faccia del caro-prezzi. Intanto, però, lo stato dei conti pubblici non consente grandi proclami. Così Meloni predica prudenza e responsabilità ai suoi ministri, l'atteggiamento con cui rivendica di aver finora mantenuto a bassi livelli lo spread (60 punti più basso di un anno fa) tra Btp e Bund decennali tedeschi. Un approccio, si ragiona in ambienti dell'esecutivo, consigliato anche dal rallentamento dell'economia della stessa Germania e dai rischi recessivi che riguardano l'intera Ue. «Non si potrà fare tutto», ha già chiarito il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti.

