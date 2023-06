Una mano robotica data col cuore 

Le asperità della vita a volte sembrano annullarsi di fronte alla solidarietà. Antonello Puddu, 52 anni, di Jerzu, carrozziere, ha subito l’amputazione della mano destra, ma quell’arto mancante presto verrà sostituito da una protesi robotica. Un dono di centinaia di persone che hanno partecipato alla raccolta fondi organizzata in favore dell’artigiano da Giannina Ganadu, sua ex datrice di lavoro.

Scampato pericolo

Il calvario del carrozziere inizia sette mesi fa con un’infezione batterica da stafilococco. La soluzione migliore è l’amputazione. A marzo l’intervento al centro traumatologico ortopedico di Torino apre nuove prospettive di vita al cinquantaduenne. «Sin da subito ho chiesto informazioni per una protesi – racconta Puddu – la più economica, fornita quasi a costo zero dall’Asl assomigliava a una sorta di pinza che non mi avrebbe consentito l’autonomia. Non mi sentivo pronto per avere una protesi simile che non assomiglia a una mano».

Le ricerche proseguono fino all’arrivo all’officina ortopedica Maria Adelaide di Torino, dove Puddu viene costantemente seguito. La mano costa 30mila euro. «Ho pensato che ci avrei messo una vita a pagarla ma è quello che volevo – dice Puddu – il 50 per cento del costo è coperto dall’Asl il resto più un’assicurazione di 7000 euro bisogna metterlo di tasca».

Catena solidale

Giannina Ganadu conosce bene Antonello, lui per quindici anni è stato operaio nell’autocarrozzeria del padre. Prende a cuore la vicenda e non lo lascia solo. Per aiutarlo mette in moto una raccolta fondi insieme a Susanna Salis, Giuliana Contu ed Eliana Serra.

«Ho preparato dei post da divulgare su tutti i social network – spiega Ganadu- in tredici giorni abbiamo raggiunto la cifra di 26mila euro, capace di coprire i costi e l’assicurazione della mano». Una soddisfazione enorme per la giovane che è riuscita a coinvolgere nell’impresa le comunità di Jerzu, Ulassai, Osini, Gairo, Perdasdefogu, Cardedu, Tortoli, Bari Sardo, Tertenia. «Non pensavo che così tanta gente mi volesse bene – dice Puddu – non posso che ringraziare tutti quelli che hanno raccolto l’appello. Sono felicissimo anche se conscio del fatto che queste protesi dovrebbero essere garantite gratuitamente dall’Asl. Chi ha avuto un incidente, per un amputato, per chi è malato i costi sono esorbitanti. Se fosse per il nostro sistema sanitario saremmo tutti mutilati. Non si deve attivare la mia popolazione ma la sanità perché paghiamo le tasse e abbiamo diritto a una vita dignitosa».

Nuova vita

Espletate le ultime fasi burocratiche Puddu avrà la sua protesi. «Potrò tornare a casa con due mani e non con una – sorride – imparerò a usarla con il tempo che Dio mi concederà». Ad attenderlo in prima fila ci sarà Giannina. «Antonello potrebbe insegnare tanto a tante persone – spiega – ha una voglia matta di lottare e l’ha dimostrato in ogni situazione che la vita gli ha messo di fronte. Lo aspettiamo con tutto il cuore per riabbracciarlo e vederlo felice con la sua autonomia ritrovata e spero presto di stringergli la mano, perché questo me lo deve».