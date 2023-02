«Una mano fuori dai partiti» 

Il telefona squilla una sola volta, la risposta è fulminea: «Non posso parlare, sono in riunione. Provi a chiamarmi più tardi». Il secondo tentativo è stato fatto, ma l’imprenditore Giuliano Guida Bardi ha preferito non rispondere e non dire la sua sulla chiacchierata vicenda della Fondazione San Pietro. Su quell’immobile che in passato è stato di sua proprietà, in via Mariano d’Arborea a Nuoro, e qualche benefattore del Consiglio regionale voleva rilevare con 480 mila euro per farne la sede del sodalizio culturale guidato da Egidia Carta. Il capogruppo del Psd’Az Franco Mula alimenta il giallo sulla paternità dell’emendamento-fantasma: «C’è qualche mano che ha agito, fuori dai partiti politici: questo è sicuro. Non posso dire di più».

Rebus inquietante

«L’idea non è di qualche gruppo politico ma di qualcun altro», prosegue Mula mentre pondera ogni singola parola e fa capire ulteriormente come la vicenda sia scottante e intricata. «La proposta è arrivata da qualcuno che poteva. D’altronde, non è che uno arriva e dice: “Metti un emendamento da 480 mila euro?”. Ovviamente stiamo parlando di qualcuno che poteva incidere, non so chi, ma capiremo anche questo di preciso». Mula si smarca, alimenta il pathos e le sue ricerche, sebbene faccia intuire di avere un’idea ben precisa sul “promotore” di quello stanziamento inserito in Finanziaria e presentato con questa dicitura: “Completa acquisizione dei diritti reali mancanti nella propria sede istituzionale (della Fondazione San Pietro, ndr )”. Il consigliere regionale del Pd, Roberto Deriu, continua invece a non avere dubbi. E sebbene tirato in ballo da più parti, perché considerato tra i principali sostenitori della Fondazione, sentenzia: «Le cose sono chiare, scritte e agli atti: su quell’emendamento c’è la firma dei capigruppo di maggioranza (Franco Mula, Michele Ennas, Fausto Piga, Roberto Caredda e Angelo Cocciu, ndr )».

Trame oscure

Lo sfogo della presidente della Fondazione San Pietro non poteva lasciare indifferenti: «Tramavano alle nostre spalle, nessuno ha chiesto alla Regione quei soldi», ha detto Egidia Carta a L’Unione Sarda . «Le decisioni le ha prese il Consiglio regionale sulla base di una proposta che è depositata e firmata - rimarca Deriu -. Mi pare tutto evidente». Concetti chiari, ma il capogruppo del Psd’Az contrattacca. «Non sono certo io ad aver tramato alle spalle di una persona seria, onesta e credibile come Egidia Carta - dice Franco Mula -. Tanto tempo fa questa donna aveva illustrato un progetto che riguardava Nuoro, il nostro territorio, per promuovere cultura. Era un progetto “sano”». L’aggettivo finale non passa inosservato, fa comprendere la deriva presa dalla torbida vicenda. Mula conclude: «Quello che hanno fatto dopo non ha niente da spartire con la signora Carta a cui va tutta la mia stima». Intanto, è lecito dare soldi pubblici a pioggia a una fondazione? Per Deriu sì: «Sono dei privati che vincolano i beni a scopi pubblici».