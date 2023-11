Una mano di fede per restaurare le icone di strada 

Lungo la strada ad un tratto appare un volto candido. Tra gli ulivi e i lecci, il viso severo di una Madonna al riparo di una semplice edicola. Il pensiero sacro di un fedele elevato a ricordo e divenuto parte del paesaggio. Spesso la Vergine e il Salvatore, nelle loro diverse declinazioni, sono immersi nelle spine di rovi terreni. Faticano a mostrarsi, venendo meno al loro ruolo di testimoni. Giandomenico Deiana, 62 anni, è un pittore edile. Imbianchino in missione per conto di Dio. La prima volta dieci anni fa nel cortile del seminario vescovile. Una Madonna, un Cristo e un San Giuseppe. Ridotti male a dire al vero, coperti da una patina di muffa, tempo e incuria tale da far venire il magone. Deiana decise di dare una bella ripulita alle statue, risorte a nuova vita in pochi giorni di lavoro. Da allora la passione, così come la fede, non è mai venuta meno. Nei giorni scorsi le mani del pittore hanno pittato a nuovo una madonnina in precarie condizioni nei pressi di San Cristoforo di Ilbono. Un mese fa Giandomenico aveva lasciato il segno nella strada tra Ilbono e Loceri, cambiando i connotati a un Cristo coperto di sporcizia. Ora la statua rispende, al punto che qualcuno ha giurato di averla vista ridere.

Cattedrale

Le architetture religiose fanno parte del mestiere. Deiana ha una lunga esperienza. Suo il restauro nel 2007 delle pitture murarie di Delitala nella cattedrale di Santa Maria Maddalena a Lanusei. Quel celeste cielo acceso ancora lo fa emozionare. «Se non sei credente certe cose non le puoi fare. Io fin da ragazzino mi sento parte di una comunità».

Tabernacoli, croci a ricordi di persone scomparse, piccole statue. Lungo le strade ogliastrine è densa la presenza di icone. Non importa se siano in gesso o diabolico pvc. Giandomenico le tratta come immagini sacre, in maniera professionale. «Il primo step è di solito un trattamento fungicida, seguito da un aggrappante per esterni, per finire con una pittura a base resina. Ultimato il lavoro qualcun altro dovrebbe per esempio prendersi cura delle aree circostanti». Su quale sia l’importanza del suo impegno, manco a dirlo senza alcun corrispettivo pecuniario che non sia la grazia e l’amore di Dio, non ha dubbi: «Quando la gente osserva una statuetta messa a posto riflette. Pensa che qualcuno aveva a cuore questa immagine. È uno specchio di fede».

Provino

A modo suo Deiana è un collezionista di chiese. Ha lavorato in quasi tutte quelle ogliastrine. «Mi manca Sant’Andrea a Tortolì e Bari Sardo. Per entrare nelle grazie del clero ha dovuto superare un provino. Don Antonio Demurtas, canonico della Cattedrale di Lanusei gli assegnò la pittura di una piccola cappella: «Se piace al vescovo fai tutta la chiesa». Detto fatto. L’occhio esperto valuta con favore lo stato di salute dei luoghi di culto in Ogliastra. «C’è sempre stata molta attenzione. Anche le chiese campestri sono curate dai comitati. Trent’anni fa, in occasione del battesimo di mio figlio Mauro, il comitato di San Cosimo mi concesse l’uso della chiesetta campestre. Ovviamente io l’ho imbiancata».

Di quel che dice la gente in generale Deiana se ne frega. Tuttavia osserva: «Per fare un lavoro semplice su una statua serve un giorno e mezzo di lavoro. Criticare è semplice. La gente invece dovrebbe darsi da fare. Lo facciamo per i nostri figli o nipoti. Stai mettendo in evidenza qualcosa che rimarrebbe nell’ombra».

Dalla estemporanea platea concessa Giandomenico Deiana offre il suo appello. «Se avete statuette da imbellettare o da sottoporre a trattamenti anti-età io ci sono».

