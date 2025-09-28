Una mano di aiuto in parrocchia 

Don Claudio Razafindralongo è il nuovo collaboratore per le parrocchie di San Giuseppe (Tortolì), Sant’Elena (Lotzorai) e Nostra Signora di Monserrat (Girasole). Cinquantasei anni, originario del Madagascar, è stato ordinato sacerdote ad Ambanja il 20 luglio del 1996. Ex cappellano del carcere di San Daniele, incarico che ha portato avanti per quasi due anni, fino allo scorso agosto quando gli è subentrato don Ignazio Ferreli, don Razafindralongo andrà a supportare l’attività pastorale di don Battista Mura. Le prime messe le ha concelebrate nel fine settimana, prendendo confidenza con le comunità di fedeli. L’ingresso del collaboratore chiude il domino dei trasferimenti disposto a fine primavera dal vescovo di Lanusei e Nuoro, Antonello Mura. Di recente don Michele Loi ha preso possesso della parrocchia di Perdasdefogu, sostituendo don Luca Fadda andato ad Arzana, dopo aver lasciato Jerzu per far posto a don Giorgio Cabras. (ro. se.)

