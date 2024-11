Una manna dal cielo attesa da diciotto mesi 

Una pioggia così, in Ogliastra, non si vedeva da un anno e mezzo. Correva la prima decade di giugno del 2023 quando sul territorio si abbatté un violento acquazzone che fu ossigeno puro per gli invasi in vista dell’estate successiva. Martedì sera su Bari Sardo sono caduti oltre 70 millimetri di pioggia, con il sindaco Ivan Mameli che ha attivato anche il Coc (Centro operativo comunale) per la pianificazione dell’emergenza. Tuttavia nessun grave disagio si è registrato sul territorio. Gli alvei, diversi dei quali bonificati dalla vegetazione giusto in tempo per la prima, vera pioggia di stagione, si sono riempiti in un attimo, restituendo speranza ad agricoltori e allevatori giunti a metà autunno allo stremo delle forze.

Tanta acqua anche nel versante montano, tra Lanusei e Villagrande, sede dei due invasi principali del territorio, Bau Muggeris e Santa Lucia. Il livello del primo invaso è salito parzialmente rispetto all’ultimo dato rilasciato il 31 ottobre dall’Agenzia regionale del distretto idrografico che certificava in 9 milioni di metri cubi d’acqua la disponibilità su un volume di regolazione autorizzato pari a 56 milioni. Il bollettino mensile confermava che l’invaso, fino a due settimane fa, conteneva appena il 16,06 per cento d’acqua, rispetto al 18,32 del mese precedente e al 21,71 dello stesso mese del 2023. A Lanusei la stazione pluviometrica del’area sportiva Lixius ha registrato 36 millimetri d’acqua, a Urzulei quella di Silana 48, Jerzu 27, Osini 20, Baunei 61, Punta Tricoli 28 e la stazione della diga di Santa Lucia, a valle di Villagrande, 42 millimetri. L’invaso è pressoché al massimo della capienza con 3 milioni di metri cubi autorizzati. (ro. se.)

