«Una malattia imprevedibile» 

L’alopecia è una condizione caratterizzata dalla perdita parziale o totale dei capelli o dei peli in una o più aree del corpo. Può essere temporanea o permanente e avere cause diverse. Ne esistono varie tipologie (come androgenetica, areata, cicatriziale, effluvio telogen). Qui analizziamo in particolare l’alopecia areata. «Ne soffre circa una persona su mille, soprattutto giovani adulti», spiega la docente universitaria Laura Atzori, direttrice della Unità Operativa Complessa di Dermatologia dell’AOU di Cagliari: «Una delle forme meno comuni di caduta dei capelli, ma in cui il nostro organismo aggredisce il follicolo impedendogli di crescere. Non è ancora noto il motivo per cui si manifesta la malattia, ma si tratta di persone con una forte predisposizione genetica, che nell'arco della vita reagiscono a svariati stimoli producendo una riattivazione o peggioramento della patologia, fin da bambini».

«Il decorso», aggiunge la professoressa, «è del tutto imprevedibile: può regredire spontaneamente, anche in tempi brevi in quasi la metà dei casi, ma anche rimanifestarsi dopo anni o aggravarsi senza remissione, fino ad arrivare alla perdita totale dei peli in qualunque distretto corporeo. Anche quando la forma è lieve, data la visibilità delle manifestazioni, la sofferenza psicologica compromette sensibilmente la qualità della vita. Soprattutto, il coinvolgimento delle ciglia e sopracciglia causa difficoltà quotidiane, con forte fotosensibilità, congiuntiviti frequenti, il sudore stesso causa irritazione».

«Recentemente sono stati fatti notevoli progressi nel trattamento sistemico delle forme più gravi», specifica Atzori, «con un primo farmaco già in uso ormai da tre anni e un altro in attesa di essere reso prescrivibile in Sardegna, dai 12 anni di età. Presso il nostro ambulatorio dedicato, di cui è responsabile la dottoressa Silvia Sanna e a cui si accede solo dopo una prima visita dermatologica da prenotare mediante CUP, seguiamo al momento circa 100 pazienti, di cui poco meno della metà in trattamento con i nuovi farmaci con ottimi risultati. Il problema sostanziale è che l’assunzione è quotidiana e continuativa, non tutti rispondono con la stessa rapidità o allo stesso modo, talvolta nel tempo si perde un po' di efficacia e si deve cambiare farmaco e questo scoraggia i pazienti. Come in tutte le malattie autoimmuni, la ricerca sta progredendo molto, scoprendo meccanismi sempre più specifici e ci aspettiamo ulteriori consistenti progressi in breve tempo».