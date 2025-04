«Una malattia che determina il 15 per cento dei ricoveri» 

«Le polmoniti costituiscono una patologia ad alto tasso di frequenza. Anche dopo aver superato la pandemia del Covid - evidenzia il professor Angelo Scuteri, direttore della Struttura complessa di Medicina interna al Policlinico “Duilio Casula” dell’Aou di Cagliari – un paziente su 11 (il 9% circa) di quelli ricoverati in Medicina interna erano affetti da polmonite. Se poi consideriamo anche i pazienti in cui la polmonite ha provocato uno scompenso cardiocircolatorio, oppure ha provocato un’insufficienza respiratoria che necessitava di ventilazione non invasiva la proporzione sale a un ricovero ogni 6-7 pazienti (il 14.8% del totale). Nel nostro reparto abbiamo sviluppato competenze crescenti, per cui ci auguriamo che a breve sarà possibile chiedere alla Regione l’attivazione di posti letto di “subintensiva respiratoria”».

«Dal discorso sopra riportato», trae le somme lo specialista, «segue una prima considerazione: i ricoveri per polmonite non sono frequenti solo nella stagione invernale, quando le temperature si fanno più rigide. È perciò fondamentale che tutti, giovani e anziani, ci sottoponiamo a vaccinazione anti-influenzale, e che le persone anziane e fragili facciano ricorso anche a quella anti-pneumococcica».Aggiunge Scuteri: «C’è un aspetto su cui poniamo una forte attenzione nella formazione degli studenti e dei medici specializzandi: la maggior parte delle polmoniti non richiedono di esser trattate con antibiotici di forte impatto sull’organismo, la loro scelta “in automatico” contribuisce solo ad aumentare la cosiddetta piaga dell’antibiotico-resistenza da parte dei pazienti».Inoltre, sottolinea, «va specificato che non tutte le polmoniti richiedono il ricovero in ospedale. I nostri studenti e specializzandi hanno imparato che un semplice indice (il CRB-65) ci aiuta a identificare chi ha bisogno di ricovero in ospedale e chi può e ha diritto di esser curato senza spostarsi dal proprio domicilio. Per calcolare il CRB-65 basta osservare se in un paziente ultra-sessantacinquenne è comparsa confusione, se la frequenza respiratoria è superiore a 30 atti al minuto e se la pressione sistolica è inferiore a 90 millimetri di mercurio».